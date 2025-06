El mejor thriller de acción sobre zombis es trepidante: un bombazo en streaming que te va a encantar

Si en algún momento te has preguntado cómo podría ser un apocalipsis zombi con un alcance global, Guerra Mundial Z es el thriller trepidante que estabas buscando. Basada en la novela de Max Brooks, esta película convierte ese tono reflexivo del libro en una adaptación que te hará mirar a todos lados.

Es un thriller vertiginoso que destaca por su ambición al mostrar la escala y complejidad de una pandemia que se extiende en tiempo récord. Y no había actor más reconocible que pudiera protagonizarlo. Brad Pitt interpreta a Gerry Lane, un exinvestigador de la ONU que se ve arrastrado a la acción más frenética cuando un brote empieza a consumir el planeta.

Un apocalipsis zombi a escala global

Guerra Mundial Z lo arrastra a una carrera contra el tiempo que lo hace recorrer medio mundo: desde las calles abarrotadas de Filadelfia hasta los muros de Jerusalén. También pasa por un laboratorio de alta seguridad localizado en Gales. Y todo eso sin que te dé tiempo a pestañear. No es que sea la historia más ingeniosa que vas a ver, pero sí que es efectiva y cumple su propósito de entretenimiento a la perfección.

A diferencia de otras películas parecidas en concepto, Guerra Mundial Z plantea un enfoque que se siente más cercano a un thriller de pandemia que al terror gore, lo cual le da un tono particular que hará que no puedas apartar la mirada de la pantalla. Siempre sucede algo. Además, los zombis no son lentos ni torpes como estamos acostumbrados, sino que son extremadamente rápidos y capaces de formar hordas que escalan muros como tsunamis humanos.

Esa reinterpretación libre de la historia que escribió Max Brooks es lo que contribuye a generar escenas memorables como el asedio a Jerusalén o el caos que se produce en el aeropuerto. Aunque está lejos de ser su mejor papel, Brad Pitt es creíble como su personaje, que en este caso es un hombre que simplemente quiere proteger a su familia en medio del caos.

Sí, Guerra Mundial Z no es una adaptación fiel del libro, pero sí una de las películas de zombis más ambiciosas que vas a poder ver. Funciona como entretenimiento ligero si quieres ver una película que no te haga pensar mucho. Si lo que buscas es adrenalina pura, esta es la película que tienes que ver.

La puedes encontrar en SkyShowtime o Movistar Plus+.