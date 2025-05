Netflix ofrece una actualización de la tercera temporada de One Piece incluso antes de estrenar la segunda

La historia creada por Eiichiro Oda ha conseguido llegar al corazón de millones de personas, no solo el manga ha logrado un hito así, sino que el anime también está considerado como no de los mejores de la historia. Hace un tiempo, Netflix decidió estrenar la serie de acción real para contar esta aventura con actores de carne y hueso. Como es normal, muchos amantes de One Piece dudaban de la calidad del producto, pero viendo que el mismísimo Oda estuvo vigilando todo el proceso, estaba claro que el resultado final iba a ser espectacular.

Lógicamente fue así, por lo que el éxito de One Piece en Netflix fue realmente notorio y pronto se convirtió en una de las mejores adaptaciones de la plataforma. Ahora, parece que se han desvelado nuevos detalles de la tercera temporada y sí, todo ello incluso antes de estrenar la segunda. Esta información la ha compartido FandomWire, parece que Joe Manganiello, actor que encarnará a Crocodile, ha desvelado que la producción de la temporada 3 de One Piece en Netflix arrancará a finales de este mismo año. Esto son grandes noticias para el estreno de la temporada 2 que, si bien aún no hay fecha de estreno, todavía hay posibilidades de verla antes de que termine este año 2025. Quién sabe, tal vez la tercera temporada de One Piece llegue a la plataforma de streaming el próximo 2026.

Veremos cuáles son las próximas noticias oficiales por parte de Netflix, pero parece claro que la aventura de One Piece está lejos de terminar y es lógico, puesto que la recepción del público ha sido realmente increíble. La plataforma pretende aprovechar esto y adaptar el máximo posible, veremos hasta dónde llegan, pero queda claro que estás ante un producto que no te puedes perder si eres seguidor de las series de acción y por supuesto, de One Piece.

La propia Netflix desveló detalles de la segunda temporada por error

Esta nueva temporada de la serie de acción real de One Piece es realmente esperada por millones de personas, pese a que todavía no hay información clara acerca de todo lo que traerá consigo, hace un tiempo fue la propia Netflix la que desveló algunos detalles por error. Queda claro que todos están expectantes a ver qué pasa con esta aventura, porque cualquier desliz será rápidamente encontrado por los espectadores.

Mientras que el manga sigue avanzando y la historia de Luffy y su tripulación continúa sorprendiendo a todos los lectores, los espectadores de la serie de Netflix están pudiendo vivir un comienzo más que interesante de una de las obras que ha dado la vuelta al mundo desde sus comienzos. One Piece es algo indispensable para todos los amantes de las historias increíbles, por lo que si todavía no le has echado un vistazo, no pierdas la oportunidad y lánzate de cabeza para convertirte en el próximo rey de los piratas.