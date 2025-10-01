Nintendo Switch 2 anuncia su primera bajada de precio oficial a partir de mediados de octubre

Nintendo Switch 2 ha contado con un arranque frenético en el sector del videojuego, aunque muchos usuarios aún no han podido hacerse con ella por su elevado precio. No obstante, la firma japonesa ya prepara la primera rebaja oficial para la consola. Una cadena de tiendas minoristas francesa, Lecrerc, ha tomado la iniciativa de aplicar una bajada de precio permanente a los packs de la consola Nintendo Switch 2. Este movimiento estratégico de precios, que afecta a las preventas en el mercado europeo, ha encendido las alarmas en la industria, siendo interpretado como una señal de que el lanzamiento de la nueva consola está más cerca de lo que se cree.

Según el portal Nintendúo y otros medios, los paquetes de consola y juego para Switch 2 pasarán a costar 469 euros, una reducción respecto al precio de venta recomendado previamente ofrecido. El descuento afecta a packs que incluyen un juego y es una medida tomada por los minoristas, no por Nintendo, lo que sugiere que las tiendas están ajustando sus márgenes para ser más competitivas antes de la disponibilidad masiva del hardware. Todo hace indicar que este descuento se iniciará con la llegada de Leyendas Pokémon Z-A.

Una oportunidad perfecta para adentrarse en la nueva generación de Nintendo

Esta acción en Francia podría desencadenar un "efecto dominó" en toda Europa. La decisión de una gran cadena de ofrecer un precio más bajo que el PVP sugerido por el fabricante indica una fuerte competencia minorista y un intento de asegurar la mayor cantidad posible de reservas. La noticia se produce en un contexto de intenso debate sobre el coste de los juegos de la nueva consola. El precio recomendado para los juegos first-party de Nintendo había generado polémica, por lo que la tendencia de los minoristas a reducir los precios de los packs y de los títulos individuales (como ya se vio en ofertas de Amazon Francia) es un alivio para los consumidores.

En resumen, aunque Nintendo no ha anunciado una rebaja oficial, el movimiento del retail en Francia es un claro indicador de que Nintendo Switch 2 está preparándose para una nueva etapa en el mercado. Los minoristas están adaptando activamente sus estrategias de precios para posicionarse en un lanzamiento que se espera sea uno de los más grandes de la historia reciente de la industria.