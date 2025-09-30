Nintendo Switch 2 se actualiza a la versión 20.5.0 con interesantes novedades

Nintendo ha lanzado discretamente la nueva versión 20.5.0 para sus consolas, una actualización que afecta tanto al modelo de Nintendo Switch como a Nintendo Switch 2, la sucesora que no para de sumar éxitos desde que se produjera su lanzamiento oficial en el mercado. Este movimiento, ejecutado con la típica "nocturnidad y alevosía" de la compañía, ha provocado una inmediata oleada de análisis y especulaciones sobre su verdadero propósito.

Aunque oficialmente las notas del parche 20.5.0 se limitan a incluir las habituales y crípticas "mejoras de estabilidad", la comunidad de dataminers y desarrolladores ha profundizado en el código subyacente, buscando las claves de la compatibilidad entre ambas generaciones. El consenso es que, si bien la actualización parece menor, el hecho de que se aplique a los dos sistemas sugiere preparativos importantes de hardware.

El analista OatmealDome ha sido uno de los primeros en reportar los cambios internos detectados en el firmware de la Switch original. Según el datamining, se han introducido modificaciones específicas en la gestión de cuentas y el tiempo a nivel interno del sistema. Aunque el alcance exacto de estos ajustes en la experiencia del usuario no ha sido revelado, la sincronización de estos elementos es a menudo fundamental para el funcionamiento unificado de los servicios en plataformas cruzadas.

Nintendo sigue mejorando la retrocompatibilidad en Switch 2

La especulación central radica en cómo esta actualización afecta directamente a la retrocompatibilidad en Switch 2. Para que la nueva consola pueda ejecutar de forma fluida y sin problemas el vasto catálogo de la Switch original, Nintendo necesita garantizar una arquitectura de software cohesionada, algo que ha estado perfeccionando desde el lanzamiento de la máquina. Al modificar el firmware de la Switch actual, la compañía podría estar sentando las bases de nuevos protocolos de hardware o de compatibilidad de software necesarios para que los juegos de la primera generación funcionen óptimamente en el entorno técnico superior de la sucesora.

Esta estrategia de Nintendo de implementar mejoras funcionales importantes bajo el disfraz de una simple "actualización de estabilidad" es una práctica habitual que les permite desarrollar y probar funcionalidades cruciales, como la retrocompatibilidad, sin realizar anuncios oficiales. Por lo tanto, el salto a la versión 20.5.0 es una señal clara de que la transición hardware está en una fase avanzada de preparación.