Nintendo Switch 2 lanza la actualización más importante desde su llegada al mercado: esto es todo lo que incluye la versión 21.0.0

Nintendo ha lanzado la actualización 21.0.0 para Nintendo Switch 2, una versión que llega acompañada de diversas mejoras de interfaz, nuevas funciones y un pulido general de la experiencia de usuario. La actualización, disponible también para el modelo original de la consola, demuestra la intención de la compañía de mantener un soporte unificado entre generaciones, garantizando que tanto los nuevos usuarios como los veteranos disfruten de un sistema más ágil y versátil.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de nuevos iconos en el menú principal que permiten distinguir fácilmente si un juego proviene de una copia física o de una descarga digital. Este detalle, aparentemente menor, mejora la organización visual del sistema y facilita la gestión del contenido para quienes alternan entre ambos formatos. También se ha introducido la opción de pausar y reanudar varias descargas simultáneamente, algo especialmente útil para quienes manejan grandes bibliotecas de títulos o actualizaciones.

La actualización añade además un nuevo acceso directo para “Recibir software”, destinado a facilitar el proceso de descarga en packs digitales o en aquellos juegos que incluyen contenido adicional descargable. Por otro lado, el sistema ahora permite obtener datos de una tarjeta virtual incluso cuando la licencia online no está activa, mejorando la flexibilidad en la gestión de archivos y licencias.

Nintendo Switch 2 sigue mejorando sus capacidades técnicas

En el apartado social y de comunicación, la función “GameChat” recibe varias mejoras significativas. El modo reposo automático se desactiva durante las conversaciones de voz, evitando desconexiones involuntarias, y se ha optimizado la transición entre los modos portátil y sobremesa, de modo que el chat permanece activo sin interrupciones. Además, los jugadores pueden ahora ajustar el equilibrio de audio con mayor precisión o desactivar el “Audio Panning” según sus preferencias. Otra de las mejoras clave llega al ámbito del sonido y la accesibilidad. El sistema amplía la velocidad máxima de conversión de texto a voz y añade un modo de baja latencia para el audio inalámbrico del mando Pro, pensado para reducir el retardo en sesiones competitivas.

Finalmente, se han perfeccionado aspectos técnicos como la salida HDR, el escalado de pantalla en modo portátil y la compatibilidad con nuevos idiomas. Con ello, Nintendo consolida una versión del sistema más intuitiva, fluida y adaptada a las necesidades actuales de los jugadores, reforzando el ecosistema de Switch antes de su próxima gran etapa comercial.