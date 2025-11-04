Nintendo Switch 2 alcanza los 10 millones de consolas vendidas en todo el mundo

Nintendo vuelve a demostrar su dominio en el mercado del videojuego con el impresionante rendimiento comercial de su nueva consola. Según los últimos datos compartidos por la compañía, Nintendo Switch 2 ha alcanzado los 10,3 millones de unidades vendidas en todo el mundo, junto a más de 20,6 millones de copias de software.

Todo ello apenas unos meses después de su lanzamiento, consolidando a la sucesora de Switch como uno de los estrenos más exitosos en la historia reciente de la marca japonesa. Este logro llega en un momento especialmente relevante para la firma, que sigue batiendo récords también con la consola original.

La primera Nintendo Switch ha superado los 154 millones de unidades vendidas, quedando a solo seis millones del récord histórico que ostenta la PlayStation 2 con 160,6 millones. De esta manera, el sistema híbrido de Nintendo se reafirma como uno de los mayores fenómenos de la industria y un referente generacional.

Un arranque récord antes de la temporada navideña

La velocidad con la que Switch 2 ha escalado en ventas ha sorprendido incluso a los analistas más optimistas. En solo un mes desde su lanzamiento, la consola vendió seis millones de unidades, 3,5 millones de ellas en sus primeros cuatro días en el mercado. Estas cifras colocan a la nueva plataforma de Nintendo por delante del ritmo inicial que tuvieron consolas como la PlayStation 5 o la propia Switch original en su momento.

Y lo más llamativo es que la cifra de 10,3 millones corresponde al cierre del mes de septiembre, por lo que, con la llegada del periodo navideño, Black Friday y Cyber Monday, se espera que el número haya aumentado de forma notable. Todo apunta a que la Switch 2 será uno de los regalos estrella de estas fiestas, impulsando aún más su curva de crecimiento.