Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch reciben la actualización 20.0.1 dedicada a la corrección de dos grandes errores del sistema

Nintendo ha lanzado la actualización de sistema 21.0.1 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, con el objetivo de corregir algunos errores clave y mejorar la estabilidad general de ambas consolas. Entre las correcciones más importantes figura la solución a un fallo que provocaba que aparecieran repetidamente los códigos de error 2011-0301 o 2168-0002 cuando se realizaba una transferencia de datos mediante comunicación local entre una Switch original y una Switch 2.

Además, se ha atendido un problema relevante en la conectividad inalámbrica: algunos usuarios habían informado de que, después de reactivar la consola del modo suspensión o desactivar el modo avión, sus mandos inalámbricos o dispositivos de audio Bluetooth dejaban de conectarse. Con la versión 21.0.1, Nintendo asegura que este fallo ha sido resuelto. Más allá de estas correcciones puntuales, la actualización también incluye mejoras en la estabilidad del sistema, lo que debería traducirse en un funcionamiento más fluido y confiable tanto en Switch como en Switch 2.

Desde el punto de vista técnico, este parche es relativamente modesto, no introduce nuevas funciones ni cambios visibles en la interfaz, pero su impacto puede ser muy relevante para quienes han sufrido los errores mencionados. Corregir problemas de conectividad Bluetooth o de transferencias de consola no solo mejora la experiencia cotidiana, sino que también refuerza la fiabilidad del ecosistema Nintendo.

Nintendo sigue mejorando el sistema de sus consolas para una mejor experiencia de usuario

Para actualizar, los usuarios solo necesitan ir al menú de ajustes del sistema y seleccionar la opción de actualización. Si alguno de estos errores afectaba su uso habitual, esta versión 21.0.1 es especialmente recomendable. La rápida respuesta de Nintendo para resolver estos fallos demuestra un compromiso continuo con la calidad del software, incluso más de medio año después del lanzamiento de Nintendo Switch 2. Mantener la consola actualizada ayuda a garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia más estable, lo que resulta especialmente importante en un entorno donde la conectividad y la transferencia de datos son parte integral del uso diario.

Con todo ello, la llegada de la versión 21.0.1 subraya el papel que juega el mantenimiento continuo del software en la vida útil de la consola. Aunque se trate de una actualización menor, su enfoque en corregir fallos concretos refuerza la idea de que Nintendo está afinando los cimientos técnicos de Switch y Switch 2 de cara a futuros cambios más profundos. Esta clase de parches incrementales suele anticipar un ecosistema más robusto y preparado para nuevas funciones o servicios, y envía un mensaje claro: la compañía quiere garantizar que las bases estén perfectamente asentadas antes de avanzar hacia la siguiente fase de su plataforma híbrida.