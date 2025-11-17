Nintendo Switch 2 lanza su gran promoción del Black Friday con un regalo de lo más interesante

Nintendo ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de Black Friday centrada en potenciar las ventas de Nintendo Switch 2, combinando rebajas significativas y regalos promocionales que buscan atraer tanto a nuevos jugadores como a quienes planean dar el salto a la nueva generación. La compañía ha confirmado que, durante este periodo, la compra de una Switch 2 incluirá un año completo de suscripción a Nintendo Switch Online sin coste adicional, una ventaja especialmente relevante en una consola que apuesta con fuerza por el juego en línea y las funciones sociales ampliadas.

Esta iniciativa se complementa con una oleada de descuentos que abarcan una amplia variedad de productos del ecosistema Nintendo. Entre ellos destacan ofertas en juegos físicos y digitales, accesorios oficiales, mandos de nueva generación y packs temáticos. Los títulos exclusivos de la compañía, habitualmente fuera de las campañas agresivas de rebajas, reciben por primera vez descuentos notables que los sitúan en rangos de precio más accesibles, reforzando así el atractivo del catálogo inicial de Switch 2.

A nivel de hardware, Nintendo también ha lanzado varios packs especiales diseñados para maximizar la relación calidad-precio durante la campaña. Algunos de los más llamativos incluyen la consola acompañada por juegos recientes y de gran popularidad, como Mario Kart World o Donkey Kong Bananza, configurando opciones interesantes para quienes buscan estrenar consola con un título destacado ya incluido. Estos paquetes permiten ahorrar respecto a la compra por separado y se presentan como una alternativa ideal para regalos navideños anticipados.

Uno de los mejores Black Friday de la historia de Nintendo

Las promociones no se limitan al hardware principal: se incluyen descuentos en tarjetas de memoria, fundas oficiales, soportes de carga, accesorios de viaje y mandos Joy-Con de nueva generación, cuya disponibilidad suele ser más limitada. El objetivo de Nintendo parece claro: impulsar al máximo la adopción de Switch 2 y consolidar su presencia en el mercado desde los primeros meses de vida de la consola.

En conjunto, esta campaña de Black Friday representa uno de los movimientos promocionales más potentes de Nintendo en los últimos años. La combinación de regalos, rebajas, packs especiales y ventajas asociadas a la suscripción online convierte esta temporada en un momento especialmente atractivo para quienes estén considerando adquirir la nueva consola o ampliar su ecosistema Nintendo de cara al próximo año.