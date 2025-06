Nintendo Switch lanza una actualización de urgencia para solucionar un gran problema justo antes de la llegada de Switch 2

Faltan tan solo unas horas para que Nintendo Switch 2 esté disponible de manera oficial en el mercado, por lo que la gran N iniciará una nueva generación que espera repetir el éxito del sistema híbrido que será protagonista durante los próximos años. Más allá de la presencia de lanzamiento de Mario Kart World, se espera que lleguen nuevos videojuegos que puedan sacar el máximo partido posible a la máquina, de modo que es un gran momento para la firma japonesa. No obstante, eso no significa que la Nintendo Switch actual vaya a desaparecer.

De hecho, desde la propia Nintendo se afirma que en los próximos años seguirá habiendo títulos disponibles en Nintendo Switch, de modo que todos los usuarios puedan seguir disfrutando de la consola a pesar de la existencia de Nintendo Switch 2. No obstante, en estos momentos la máquina de actual generación se enfrenta a un problema que ha generado la imposibilidad de jugar para algunos jugadores durante las últimas horas, especialmente desde el lanzamiento de la actualización 20.1.1.

Nintendo Switch vuelve a actualizarse para corregir un error de la actualización 20.1.1

Tal y como ha anunciado la propia Nintendo en las últimas horas, los usuarios de Nintendo Switch ya pueden descargar una nueva versión de la consola que se ha aplicado de urgencia para solucionar un grave problema que estaba afectando a ciertos usuarios. Según se apunta en el comunicado oficial, esta nueva actualización está destinada a “arreglar un problema por el que algún software no se arrancaba tras actualizar a la versión 20.1.0 del sistema”. No obstante, no se ha aclarado cuál era el software que producía este problema, pero todo apunta a que está subsanado.

De este modo, todos los jugadores que hayan actualizado la consola a la actualización 20.1.0, tendrán que descargar esta nueva versión para evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir derivado del software que ha estado ocasionando todos estos inconvenientes. Así pues, ahora parece que todos los esfuerzos de la compañía japonesa se centrarán en el lanzamiento de Nintendo Switch 2, que estará disponible en tan solo unas horas en el mercado.