Nintendo ya tiene su propia app en iOS y Android para realizar compras

Nintendo ha dado un paso importante en su estrategia digital con el lanzamiento oficial de Nintendo Store, su nueva aplicación para iOS y Android disponible a nivel mundial. La compañía japonesa unifica así su ecosistema en una herramienta que permite navegar por todo el catálogo de productos, desde consolas y accesorios hasta juegos físicos, digitales y merchandising; además de acceder directamente a la tienda My Nintendo Store para completar las compras sin depender del navegador.

Esta aplicación, que anteriormente se conocía como My Nintendo app y era exclusiva de Japón desde 2020, llega ahora al resto del mundo totalmente renovada. Es gratuita, no requiere suscripción y solo necesitas una cuenta de Nintendo para disfrutar de todas sus funciones. El objetivo es claro: simplificar la experiencia del usuario y centralizar todo lo relacionado con el universo Nintendo en un mismo lugar.

Nintendo Store: una experiencia más completa y conectada

Más allá de la tienda, Nintendo Store ofrece varias funciones muy esperadas por los seguidores de la marca. Una de las más útiles es el sistema de notificaciones de ofertas, que avisa al usuario cuando un juego de su lista de deseos entra en rebaja, ya sea durante las promociones semanales, eventos especiales o campañas como el Black Friday.

Además, la aplicación permite consultar toda la actividad de juego, tanto en Switch original como en la nueva Switch 2. Desde las horas jugadas hasta las sesiones recientes, los usuarios pueden llevar un seguimiento detallado de su historial. Incluso, quienes tengan vinculada su antigua cuenta de Nintendo Network ID podrán revisar sus registros de 3DS y Wii U hasta febrero de 2020, una función especialmente nostálgica para los veteranos de la marca.

Nintendo también ha incorporado una opción de check-in en tiendas oficiales y eventos, que otorga recompensas digitales como fondos de pantalla, iconos o puntos My Nintendo. A esto se suma un apartado de noticias, tráileres y anuncios que convierte a la app en un auténtico centro de información para los seguidores de la compañía.