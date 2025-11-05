Pokémon TCG Pocket te regala 24 relojes de arena gratis si cumples una condición

El fenómeno de los juegos móviles basados en Pokémon sigue más vivo que nunca, y Pokémon TCG Pocket es el mejor ejemplo de ello. Desde su lanzamiento en 2024, el título de cartas ha conseguido mantenerse como una de las experiencias más sólidas dentro del catálogo para smartphones, combinando la esencia del clásico Pokémon Trading Card Game con una jugabilidad adaptada a los tiempos actuales.

Ahora, coincidiendo con su primer aniversario, la comunidad tiene un motivo más para celebrarlo: una promoción especial con regalos totalmente gratuitos. Durante su primer año de vida, Pokémon TCG Pocket ha visto pasar a miles de jugadores por sus mesas virtuales. Para agradecer ese apoyo, las tiendas GAME en España se han sumado a la celebración ofreciendo una recompensa que ningún entrenador debería dejar pasar.

Pokémon TCG Pocket celebra su primer aniversario con regalos gratuitos

Según ha anunciado GAME a través de sus redes sociales, todos los jugadores pueden conseguir 24 relojes de arena gratuitos simplemente acudiendo a cualquier tienda física de la cadena y solicitando un código especial. Estos relojes permiten abrir dos sobres de mejora, cada uno con cinco cartas, lo que equivale a una oportunidad gratuita de ampliar la colección.

La promoción, pensada para conmemorar el primer aniversario del juego, estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025. No es necesario realizar ninguna compra ni cumplir requisitos adicionales: basta con visitar una tienda GAME y pedir el código correspondiente.

Aunque la iniciativa ha pasado algo desapercibida, sobre todo porque no se ha comunicado oficialmente dentro del propio juego, se trata de una oportunidad excelente para quienes siguen activos en Pokémon TCG Pocket. Estos relojes de arena gratuitos no solo facilitan el progreso dentro del título, sino que también sirven como un pequeño reconocimiento a la comunidad que ha mantenido vivo el proyecto desde su lanzamiento.