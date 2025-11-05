Sin ningún éxito, Netflix intentó retractarse de un polémico cambio que marcó el rumbo de 'The Witcher'

Uno de los cambios más polémicos que Netflix hizo en The Witcher finalmente se resolvió en la cuarta temporada. Aun así, lo cierto es que todo el arco argumental no terminó de funcionar del todo. Como es lógico, se produjo una considerable controversia en torno a la adaptación de The Witcher que encabezó el gigante del streaming. Recientemente, esto se debe principalmente al cambio de actor para Geralt de Rivia, con Liam Hemsworth ocupando el papel de Henry Cavill.

Además, los cambios en el canon también han sido un problema que se han mantenido como una constante. La serie de The Witcher se basa en la serie de libros de Andrzej Sapkowski, que también fue adaptada a una saga de videojuegos. Esto se traduce en que las historias de Geralt, Yennefer y Ciri ya tenían un número significativo de seguidores. Aunque cualquier adaptación de un libro a la pantalla está destinada a tener cambios, las cosas comenzaron a ponerse especialmente complicadas a partir de la segunda temporada.

Una nueva era con Liam Hemsworth al frente

Y es que la historia era prácticamente irreconocible. Luego, The Witcher decidió introducir un romance que no fue muy bien recibido. Precisamente, una de las sorpresas fue la relación entre Jaskier y Radovid. Dicho esto, el escritor de fantasía ya había incluido varios romances similares en sus libros de The Witcher, como la relación entre Ciri y Mistle que se ve más adelante. El problema se encontraba en la edad de Radovid y su condición de villano.

Conviene señalar que Radovid era un niño cuando Jaskier lo conoció. Además, estos personajes realmente no tenían nada que ver entre sí. Finalmente, Radovid se convierte en un rey despiadado, cuyo reinado está marcado por una caza de brujas sangrienta. Lo que sucedió fue que este gobernante se sintió como una elección extraña como amante para Jaskier, y la conclusión de esta historia en la cuarta temporada de The Witcher no lo mejoró.

Entre las quejas estaba el hecho de que parecía que The Witcher intentaba suavizar la posición de villano de Radovid. Aunque nunca se ven realmente sus crueles acciones en el libro, está claramente establecido qué tipo de soberano sería. Pues bien, The Witcher ha dado marcha atrás en esto haciendo que Radovid se transforme en un "perdedor". El cambio de Radovid probablemente estuvo planeado, pero solo hizo que su romance con Jaskier pareciera aún más un error.