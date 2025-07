La película que se comió a 'Star Wars' rompió récords en taquilla: una joya que ya está en streaming

Cuando nos referimos a fenómenos cinematográficos que marcaron un antes y un después, el nombre de E.T., el extraterrestre debería aparecer sin sorpresa ni discusión en cualquier debate. Dirigida por Steven Spielberg, este clásico familiar del cine no solo arrasó en taquilla, sino que consiguió hacer lo impensable: superar la franquicia de Star Wars. La realidad es que E.T. se convirtió en un fenómeno que recaudó casi 800 millones de dólares. Un hito en el cine si se tiene en cuenta que partía de un presupuesto tan minúsculo.

El estreno de esta película también cambió para siempre la forma en la que se abordó el cine de ciencia ficción. Hoy, más de 40 años después, sigue siendo una película muy disfrutable para ver en familia. E.T. cuenta la historia de Elliott, un niño que se encuentra con un ser extraterrestre abandonado en la Tierra. La premisa adelanta un posible enfoque en el terror o una ciencia ficción más clásica, pero Steven Spielberg vuelve a demostrar su magia al ser capaz de transformar el género en un relato íntimo.

El impacto cultural de 'E.T., el extraterrestre'

En esta propuesta, la conexión emocional pesa más que cualquier efecto visual. Por eso, E.T. es el ejemplo perfecto que convierte lo extraordinario en cotidiano. Quizá lo más relevante para el público es que E.T. no se sostiene solo por nostalgia. Pese a que ya tiene unos cuantos años, E.T. sigue funcionando porque pone a los personajes por encima del espectáculo. Por otro lado, uno de los elementos más reconocibles del filme fue la música de John Williams, la cual fue ganadora del Óscar.

Lo cierto es que es una apuesta que resulta casi minimalista, algo que sería difícil de ver en producciones similares actuales. De hecho, E.T. no envejeció mal porque nunca dependió de una moda. Es una película que no fue pensada como franquicia, así que no tiene secuelas ni universos extendidos. Más bien es una película contenida que no necesita más que lo que muestra. Una película pequeña que se volvió enorme. Y que, por suerte, sigue estando ahí.

E.T. es un recordatorio de que la ciencia ficción también puede ser una genialidad sin recurrir a efectos especiales de alto nivel. A veces, una historia sencilla que sea emocional es más revolucionaria que cualquier saga intergaláctica. Un verdadero clásico del cine cuya magia está en que resulta profundamente humano. Acaba de aterrizar en el catálogo de Netflix, así que yo no me la perdería por nada.

La película E.T., el extraterrestre está disponible en Netflix.