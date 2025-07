Lo que 'Star Wars' nunca se atrevió a ser: esta serie de ciencia ficción es una locura más divertida

Me atrevo a decir que Farscape es una serie de ciencia ficción que no se parece a casi nada de lo que circulaba por televisión a finales de los 90. Estrenada en 1999 y producida por The Jim Henson Company, esta serie se convirtió en una apuesta arriesgada en la que el humor era el principal eje, con personajes y tramas que se alejaban de lo convencional. De hecho, esta propuesta sigue siendo una rareza incluso pasado todo este tiempo.

La historia de Farscape se centra en la figura de John Crichton, un astronauta que es transportado a un rincón desconocido del universo tras un experimento fallido. Allí se encuentra atrapado en una nave viviente junto a un grupo de fugitivos alienígenas de lo más curioso. A partir de ese punto, la serie construye un universo caótico que resulta impredecible. Su mayor fuerza se encuentra en los personajes, ya que son el principal elemento que impulsa la trama.

'Farscape' es humor y caos en una galaxia impredecible

Es precisamente esto lo que hace que Farscape sea una serie que muchas veces se sienta desconcertante, pero te aseguro una cosa: siempre es entretenida. A diferencia de otras franquicias del género, Farscape nunca buscó parecerse a nada de lo anterior. No sigue el esquema tradicional de la ciencia ficción. Y eso puede ser bueno, pero también algo malo.

Esto es lo que hace que evite preocuparse demasiado por el tono. También conviene destacar que la producción alterna entre efectos especiales de bajo presupuesto con otros prácticos y artesanales. Es cierto que puede verse algo anticuada, pero siguen cumpliendo su función a la perfección. Es un punto a favor muy distintivo que le da una identidad personal a Farscape. En lugar de tratar de disimular sus recursos limitados, los integra de un modo que se siente coherente. El resultado es una serie que no teme verse algo vieja si está en favor de contar algo distinto.

Aun así, Farscape no es una serie perfecta. Tiene episodios irregulares que son consecuencia de tramas que se estiraron demasiado. Pero su falta de filtro y su capacidad para reinventarse la convierten en una serie única de ciencia ficción. Creo que es una propuesta más interesante que muchas de sus contemporáneas, y eso le ha dado una base de seguidores fieles que la siguen recomendando tanto tiempo después.

Star Wars es una space opera épica que se calculó al milímetro para materializar una franquicia que está en continua expansión. En cambio, Farscape es su versión alternativa más divertida que seguro vas a disfrutar. Esta serie es un viaje cósmico que desafía las reglas de la ciencia ficción, así que deberías darle una oportunidad. La tienes disponible en Plex de forma gratuita con anuncios.