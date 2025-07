A pesar de todo, sigue adelante: 'The Last of Us' confirma la ventana de estreno de la tercera temporada

Puede que la segunda temporada de The Last of Us no haya tenido el mismo reconocimiento que el emocionante arranque de la serie. Pese a que se vio envuelta en numerosas críticas, se ha confirmado la ventana de estreno de la tercera temporada de The Last of Us. Tras ese final de suspense que tuvo la última temporada, The Last of Us posiblemente siga un enfoque similar al videojuego al centrar la historia en la perspectiva de Abby. Muchos espectadores están ansiosos por saber cuándo continuará la exitosa serie de HBO Max.

No conviene olvidar que la serie experimentó un cambio considerable cuando el co-showrunner Neil Druckmann tomó la decisión de alejarse de la adaptación para poder concentrarse en desarrollar proyectos para Naughty Dog, el estudio que hizo los videojuegos originales de The Last of Us.

El futuro de 'The Last of Us'

En una entrevista con Variety, Casey Bloys, quien ocupa el puesto de presidente y director ejecutivo de contenido de HBO, confirmó que el plan es estrenar la tercera temporada de The Last of Us en 2027. También habló sobre cuántas temporadas más habrá, ya que Craig Mazin pretende adaptar el resto de la historia de The Last of Us Parte II. Esto fue lo que dijo:

"La serie está definitivamente planeada para 2027. Craig Mazin aún está decidiendo si serán dos temporadas más o una temporada larga. Aún no se ha decidido".

Lo cierto es que se esperaba que el lanzamiento de la tercera temporada de The Last of Us fuera en 2027, y los comentarios de Casey Bloys confirman que efectivamente este será el caso. Además, tras la salida de Neil Druckmann, Craig Mazin y su equipo creativo aún decidiendo si se necesitan una o dos temporadas más. Dado que la producción aún está muy lejos, un estreno en 2026 no habría sido viable de ninguna forma.

Por otro lado, si finalmente se decide hacer una temporada final larga en lugar de dos temporadas más cortas, la espera podría demorarse incluso un poco más. Es evidente que escribir y rodar una temporada más larga tomará más tiempo, especialmente considerando el alto valor de producción que es necesario para adaptar el resto de la historia del segundo juego.