The Last of Us descartó en su segunda temporada una escena que los amantes del juego reconocerán al instante

La adaptación televisiva de The Last of Us por parte de HBO puede tratarse de uno de los saltos del videojuego a la pequeña pantalla más exitosos y mediáticos de la historia. Tanto los amantes de la franquicia como los críticos han aclamado esta producción, sobre todo en su primera temporada, y esto, en parte, ha sido gracias a la implicación directa de Neil Druckmann, cocreador del juego original.

Uno de los puntos más delicados en cualquier adaptación es comprobar si esta es capaz de representar con fidelidad los momentos más icónicos. En el caso de la serie del título desarrollado por Naughty Dog muchos han lamentado no ver más escenas legendariasdel videojuego. Hasta ahora se suponía que, como suele ocurrir en cualquier proceso de adaptación, algunas se hubiesen rodado, pero no se hubiesen incluido en el montaje final por la cantidad de material grabado.

Recientemente esta teoría se ha confirmado después de que hayan salido a la luz una serie de imágenes inéditas que muestran una escena eliminada de la segunda temporada. Para quienes conocen bien el videojuego, no van a tardar en reconocer a qué momento del título corresponden.

El brutal set que ni llegó a aparecer en la segunda temporada de The Last of Us

Se trata de un instante clave en la llegada de Ellie y Dina a Seattle, cuando descubren que FEDRA ha perdido el control de la ciudad. En el juego esta secuencia es tan importante porque marca el inicio del conflicto con otras facciones que dominan la zona. Don Macaulay, diseñador de producción de la serie, ha sido el encargado de compartir en su cuenta de Instagram las imágenes de un set construido específicamente para recrear la entrada a la antigua Zona de Cuarentena.

Aunque se llegó a rodar allí, como demuestra la última imagen, lo cierto es que la escena fue finalmente descartada del montaje final. “A veces se construyen y ruedan cosas que no llegan a emitirse. Este fue uno de esos casos”, escribió el diseñador, destacando que fue una localización muy compleja de levantar, pero de la que se siente orgulloso.

La buena noticia es que HBO ya ha confirmado una tercera temporada, que se centrará en el personaje de Abby, así que aquellos que se hayan quedado con ganas de ver representados más lugares que aparecen en el título pueden estar todavía a tiempo de disfrutarlos.