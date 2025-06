La posible precuela de The Last of Us deja a la comunidad con opiniones divididas

Dentro de la industria de los videojuegos, el nombre de The Last of Us se escribe con letras de oro. Las dos partes de la franquicia se consideran obras maestras y son un claro referente dentro de su género, y el mejor reflejo de su éxito es ser uno de esos videojuegos que dan el salto al mundo de las series.

Sin embargo, el verdadero sueño de todos los seguidores de esta historia es que se complete la trilogía con una tercera parte. Aunque muchos jugadores quedaron satisfechos con el cierre de la segunda, para otros este universo todavía tiene más que ofrecer, por eso la temática que debería de seguir una supuesta nueva entrega es motivo de debate.

La comunidad de The Last of Us no se decide sobre qué debería de tratar una nueva entrega

En un foro de Reddit esta polémica ha ido un paso más allá, planteándose cómo sería una precuela de esta historia. Lo cierto es que cada uno tiene una idea muy personal sobre los temas y las perspectivas que le gustaría que se tratasen, pero hay varias corrientes que han cogido más fuerza.

Por un lado, están los que aseguran que una precuela jamás funcionaría y que la vida de Joel antes del brote no tendría ningún interés a nivel narrativo ni de gameplay. Además, entre los detractores de esta idea hay un elemento que fallaría en un contexto así, y es la ausencia de Ellie.

Sin embargo, hay una propuesta distinta, que se acerca más a un spin-off, que sí ha convencido a otros muchos, que se trate el inicio del brote en otros lugares del mundo.

Los usuarios a favor de esta opción han defendido que en lugares como Hong Kong la situación hubiese sido muy diferente y que los distintos gobiernos también hubiesen tomado otras medidas, defendiendo que ahí hay un contenido interesante por explorar.

Todavía no hay nada claro sobre una nueva entrega de The Last of Us ni sobre el rumbo que esta tomaría, pero lo que está claro es que apostar por una precuela parece arriesgado.