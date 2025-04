Pierce Brosnan cuenta cómo fue hospitalizado por el rodaje de una película de James Bond: "Me cosieron"

Pierce Brosnan, conocido por haber interpretado a James Bond, ha revelado lo fácil que puede llegar a ser lesionarse mientras se interpreta a 007. Y es que el actor dio vida a James Bond en hasta cuatro ocasiones entre 1995 y 2002. Además, es bien sabido que Pierce Brosnan hizo muchas de sus propias escenas de riesgo durante su turno como el espía 007, especialmente durante las dos primeras películas de la franquicia.

Es por eso que no parecía existir ninguna duda de que esto podía acabar en lesiones en algún momento. La escena inicial de la película de The World is Not Enough muestra a Pierce Brosnan persiguiendo a un enemigo en un bote que finalmente terminó en un accidente.

Pierce Brosnan hizo de James Bond de 1995 a 2002

Durante una entrevista, el propio Pierce Brosnan habló sobre si sufrió alguna lesión mientras rodaba esa misma escena:

"Sí, lo hice. El barco se aleja del río e impacta contra un restaurante. Luego entra en otro restaurante, y la madera me rajó la cara. Así que fui al hospital y me cosieron. Uno vive con las heridas. Interpretando ese papel, uno puede salir lastimado, sin duda. Hay que tener resistencia".

Aunque el reinado de Pierce Brosnan como James Bond duró solo siete años, el mandato de su sucesor duró más de una década. Daniel Craig se vistió por primera vez con esmoquin para interpretar a 007 en Casino Royale. Por otro lado, la última aparición de Daniel Craig como James Bond fue en No Time to Die, una película que se estrenó en 2021 y que fue dirigida por Cary Joji Fukunaga.

El nuevo proyecto en el que Pierce Brosnan está involucrado es el thriller policial MobLand. La serie fue creada para televisión por Ronan Bennett, con Guy Ritchie ocupando el rol de director en varios episodios. Pierce Brosnan protagoniza junto a Tom Hardy y Helen Mirren la serie, que estrenó su primer episodio en Paramount+ este fin de semana. También se ha confirmado que se emitirá a lo largo de los próximos dos meses.

Por otro lado, Pierce Brosnan también regresó recientemente al mundo del espionaje internacional con Black Bag, el thriller de espías del director Steven Soderbergh, protagonizado por Michael Fassbender y Cate Blanchett. También ha sido seleccionado para un papel en Giant, el próximo drama deportivo que proviene del guionista y director Rowan Athale.