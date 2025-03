PlayStation Plus abril 2025: predicciones de los juegos gratis del mes

PlayStation Plus se prepara para ofrecer un nuevo mes de novedades para sus suscriptores al servicio de suscripción de la firma japonesa. Tras dar a conocer los 12 nuevos juegos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium y los 8 juegos que desaparecerán del catálogo de la plataforma durante el mes de abril, se acerca el momento de conocer grandes novedades. Y estas se centran en los títulos que sustituirán a Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection como los juegos gratis del mes.

Antes de que se produzca el anuncio oficial, fechado para el próximo miércoles 26 de marzo en torno a las 17:30h (horario peninsular español), ya hay predicciones que hacer respecto a las propuestas que podrían estar disponibles de manera gratuita para todos los jugadores de PS5 y PS4 con una suscripción activa que las quieran reclamar. Si bien no hay ninguna certeza de que sean los títulos elegidos, hay ciertos historiales que pueden apuntar en esta dirección.

A Way Out podría liderar los juegos gratis de PlayStation Plus en abril

Entre la selección de títulos más posibles para figurar entre los juegos gratis que los jugadores de PlayStation Plus puedan reclamar durante el mes de abril figuran A Way Out, de los mismos desarrolladores de Split Fiction que podrían aprovechar el tirón de su último éxito para ofrecer su propuesta a los jugadores; por otro lado, The Casting of Frank Stone, que complemntaría con una propuesta independiente basada en el universo de Dead by Daylight y, por último, Viewfinder, un juego de puzles que juega con las perspectivas.

A Way Out

A Way Out es un videojuego de acción y aventura cooperativo desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts en 2018. Dirigido por Josef Fares, el título se destaca por su enfoque exclusivo en el modo cooperativo, requiriendo que dos jugadores controlen a Leo y Vincent, dos presos que planean y ejecutan una audaz fuga de prisión. A través de una narrativa cinematográfica ambientada en los años 70, el juego combina momentos de tensión, acción y minijuegos variados, mientras explora temas de confianza y traición. Disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC, A Way Out recibió elogios por su innovador diseño cooperativo y su emotiva historia, logrando ventas superiores a 9 millones de copias para junio de 2024.

The Casting of Frank Stone

The Casting of Frank Stone es un videojuego de terror interactivo desarrollado por Supermassive Games y publicado por Behaviour Interactive en 2024. Ambientado en el universo de Dead by Daylight, este título de drama narrativo sigue la fórmula característica de Supermassive, combinando una historia cinematográfica con decisiones que afectan el destino de sus personajes. La trama se desarrolla en Cedar Hills, Oregón, y abarca varias décadas, centrándose en el legado del asesino en serie Frank Stone. En 1980, un grupo de jóvenes cineastas rueda una película de terror en un molino abandonado, desencadenando eventos sobrenaturales vinculados al pasado violento de Stone, mientras que en 2024, un grupo diverso se reúne para desentrañar el misterio de una cinta maldita.

Viewfinder

Viewfinder es un videojuego de puzles en primera persona desarrollado por Sad Owl Studios y publicado por Thunderful Publishing en julio de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Creado por Matt Stark, el juego introduce una mecánica innovadora que permite a los jugadores usar una cámara instantánea para transformar fotos, dibujos y otros elementos bidimensionales en espacios tridimensionales, alterando el entorno para resolver puzles y alcanzar teletransportadores. Ambientado en una simulación creada por científicos que buscaban revertir el cambio climático, Viewfinder ofrece una experiencia de 4 a 6 horas llena de desafíos visuales y narrativos.

Evidentemente, para conocer cuáles serán los elegidos habrá que esperar hasta el próximo miércoles 26 de marzo en torno a las 17:30h (horario peninsular español), momento en el que los jugadores de PS5 y PS4 podrán salir de dudas al respecto.