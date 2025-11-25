PlayStation Plus contará con un nuevo juego de lanzamiento en diciembre

Skate Story se ha convertido en una de las grandes sorpresas del catálogo de PS Plus para diciembre de 2025. El título, desarrollado por el creador independiente Sam Eng y publicado por Devolver Digital, estará disponible desde el mismo día de su lanzamiento para los suscriptores de los niveles Extra y Premium, una decisión que destaca por lo poco habitual que resulta para un juego de lanzamiento tan peculiar y llamativo.

Skate Story propone una reinterpretación del skate que se aleja de los enfoques tradicionales del género. En lugar de centrarse únicamente en ejecutar combos o lograr puntuaciones elevadas, el juego introduce un fuerte componente rítmico: la clave está en encadenar maniobras —ollies, kickflips, grinds y otros trucos clásicos— siguiendo un tempo interno que guía la fluidez del movimiento. Esta filosofía se complementa con una ambientación muy singular: el protagonista es un demonio de cristal que patina a través del inframundo, obligado a devorar la luna para romper la maldición que lo oprime.

A lo largo de su viaje, los jugadores encuentran criaturas demoníacas, escenarios psicodélicos y una estética vaporwave que domina la puesta en escena. La progresión también es diferente a la de otros juegos del género, ya que permite “vender el alma” para mejorar la tabla y desbloquear nuevas habilidades, un sistema que encaja con el tono onírico y surrealista de la propuesta.

Un nuevo estreno para los suscriptores de PlayStation Plus

Skate Story llegará a PlayStation 5 el 8 de diciembre de 2025, el mismo día en que pasará a formar parte del catálogo de PS Plus. Además, se estrenará simultáneamente en PC y Nintendo Switch 2, consolidando un lanzamiento multiplataforma que busca captar la atención de una audiencia variada.

La incorporación del juego al servicio desde el primer día refleja el interés de PlayStation por fortalecer su oferta de títulos independientes con personalidad propia. En un mercado dominado por superproducciones, propuestas como esta aportan frescura y un tipo de creatividad menos habitual. Su llegada a PS Plus puede atraer a jugadores en busca de experiencias nuevas y distintas, y posiciona a Skate Story como uno de los posibles “tapados” del cierre de 2025 gracias a su estilo, su universo y su apuesta por reinventar el skate desde una perspectiva totalmente inesperada.