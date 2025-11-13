GTA 5 y otros 8 juegos se suman al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium en noviembre de 2025

PlayStation ha revelado los juegos que se incorporarán este mes al catálogo de PS Plus Extra y Premium, y noviembre llega con una de las selecciones más potentes del año. El gran protagonista es Grand Theft Auto 5, que regresa al servicio tanto en su versión de PS4 como en la de PS5, ofreciendo a los suscriptores la oportunidad de volver a recorrer Los Santos con todas sus expansiones y mejoras técnicas. Su vuelta supone un importante refuerzo para el catálogo, especialmente en un momento en que la expectación por la próxima entrega de la saga está en su punto más alto.

Junto al emblemático título de Rockstar, llegan propuestas más recientes y variadas que amplían la oferta del servicio. Entre ellas destaca Pacific Drive, una aventura de supervivencia en primera persona ambientada en una versión postapocalíptica del noroeste de Estados Unidos, donde el coche del jugador se convierte en su único aliado. También se suma Still Wakes the Deep, un thriller de terror psicológico desarrollado por The Chinese Room que transporta al jugador a una plataforma petrolífera en mitad del mar del Norte, ofreciendo una experiencia inmersiva marcada por la tensión y la atmósfera opresiva.

El listado continúa con Insurgency: Sandstorm, un shooter táctico con un fuerte enfoque en el realismo y el trabajo en equipo, ideal para los aficionados al multijugador competitivo, y Thank Goodness You’re Here!, una propuesta más desenfadada y humorística que apuesta por la creatividad y la sorpresa constante. Con ellos, el catálogo de noviembre combina acción, terror, simulación y comedia, ofreciendo algo para cada tipo de jugador.

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

Pacific Drive | PS5

Still Wakes the Deep | PS5

Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

The Talos Principle 2 | PS5

Monster Jam Showdown | PS5, PS4

MotoGP 25 | PS5, PS4

Lara Croft regresa con sus aventuras clásicas en PS Plus

En cuanto al plan Premium, se suma un clásico muy querido: Tomb Raider: Anniversary, que llega remasterizado para las consolas de Sony y permite revivir una de las aventuras más icónicas de Lara Croft con mejoras visuales y jugables. Un adición importante y muy esperada por los seguidores tras su inesperado retraso en el mes de octubre, cuando estaba previsto que se estrenara inicialmente.

Todos estos títulos estarán disponibles para descargar o jugar en streaming a partir del 18 de noviembre, consolidando así una oferta que refleja la intención de Sony de mantener su servicio en constante evolución, equilibrando grandes nombres con experiencias nuevas y diversas que enriquecen el ecosistema PlayStation.