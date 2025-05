Plex continúa con su lucha contra la televisión y le deja este recado: me disculpo absolutamente con nadie

Hace un par de días, Plex quiso responder en un vídeo de manera muy contundente a un programa de televisión que había lanzado una exclusiva sobre su posible relación con Aitana.

Esta se basaba en que la expareja del youtuber había hablado con la prensa y había asegurado que Plex le había confirmado que ahora estaba saliendo con la cantante. El creador de contenido desmintió esta información en cuanto pudo y acusó al programa de haberse inventado por completo la notica.

Entre sus palabras, llegó a confirmar que había hablado con su expareja y ella le había asegurado que no había dicho nada de lo que se había emitido.

Sin embargo, horas después, el programa de televisión en cuestión respondió también a esta acusación defendiendo que tenían pruebas de su información y exigiendo a Plex que se disculpase, algo que parece que el creador de contenido no se tomó muy en serio.

Plex le dedica una canción al programa de televisión que le exigió disculpas

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las declaraciones del youtuber, que aseguró que esta sería la última vez que hablaría de este tema pase lo que pase.

“En el programa de hoy me han pedido que me disculpe por todo lo que dije en el blog de ayer. Entonces, creo que tienen razón, quiero disculparme. De hecho, estoy tan arrepentido de que estas personas mayores se pasen la tarde en una mesa hablando de las relaciones de un chaval de 22 años que les he hecho una canción como disculpa”, afirmó el creador de contenido utilizando toda la ironía que fue capaz.

A continuación, la música que empezó a sonar no es de ningún tema suyo, sino de una canción de Anuel AA y Ozuna llamada Los Dioses que empieza con uno de los cantantes pronunciando estas palabras: "Quiero aprovechar este momento, desde el fondo de mi corazón, para decir que me disculpo absolutamente con nadie, nosotros somos los dioses”.