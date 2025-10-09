El presupuesto de la última temporada de 'Stranger Things' podría reescribir las reglas del streaming

Los últimos rumores sugieren que Netflix ha dedicado un enorme presupuesto a la última temporada de Stranger Things. En caso de que estas cifras sean correctas, podría suponer un cambio significativo en la industria vinculada al streaming. Por supuesto, esta no sería la primera vez que Stranger Things supone un cambio de paradigma, ya que fue la serie pilar que impulsó el éxito de Netflix con respecto a las producciones originales.

Ya se confirmó que la quinta temporada de Stranger Things constará de ocho episodios. Además, Netflix considera el estreno de este cierre de serie como un importante acontecimiento. Es evidente que se espera que la última temporada sea un éxito total, y esto se refleja también en la inversión que Netflix ha hecho solo para esta temporada.

Netflix destina un presupuesto récord a 'Stranger Things'

Aunque parezca sorprendente, la información sugiere que Netflix habría invertido entre 50 y 60 millones de dólares por episodio. Esto hace que la cifra del presupuesto total ascienda a más de los 400 millones de dólares. En comparación, Jurassic World Dominion, que tiene el récord de ser la película más cara de la historia, tuvo un presupuesto de 465 millones de dólares.

Si esta temporada de Stranger Things realmente ha podido costar 480 millones de dólares, habría superado incluso a las producciones más costosas de Hollywood. Además, el presupuesto rumoreado para esta temporada es mucho mayor que el que Netflix pagó por el estreno de la serie. Aunque Netflix no ha confirmado las cifras exactas, el presupuesto rumoreado fue de 6 millones de dólares en los primeros capítulos. Desde entonces, el dinero apostado en esta producción no ha ido más que en aumento.

Este aumento gradual reflejó un cambio significativo en la industria de streaming. En el caso de las películas, siempre se han caracterizado por ser más caras con presupuestos que siguen in crescendo. Sin embargo, durante mucho tiempo, los proyectos de televisión solían ser mucho menos costosos. El presupuesto de la última temporada de Stranger Things sugiere que esta ya no es la época en la que vivimos.