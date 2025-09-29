El futuro es de 8 episodios: los creadores de Stranger Things explican por qué no les gusta la televisión tradicional

'Stranger Things' se encamina hacia su adiós definitivo con una quinta temporada que marcará el fin de una de las series de ciencia ficción más populares de la década de los años 20.

Sus creadores, Matt y Ross Duffer, estuvieron hablando recientemente sobre su fenómeno 'Stranger Things' y por qué decidieron dejar Netflix para firmar un contrato con Paramount.

En realidad su sueño siempre fue el cine, después de tantos años trabajando en 'Stranger Things' finalmente pueden decirlo en alto: no les gusta "la televisión tradicional".

Los creadores de 'Stranger Things' buscarán repetir su éxito en Paramount

En su entrevista con Variety, los hermanos Duffer hablaron sin tapujos sobre cómo pretenden volver a alcanzar la gloria con sus nuevos proyectos, intentando centrarse en contenidos originales pero con voluntad de retomar algún título con derechos propietarios de Paramount.

Matt Duffer, en Variety

Por otro lado, los creadores de 'Stranger Things' aseguraron que el futuro del streaming está "en las series de 8 episodios". Al parecer, creen que "las temporadas de 20 episodios son demasiado estresantes y fatigantes" tanto para los miembros de dirección como para el reparto.

Matt Duffer, sobre sus futuros proyectos

Netflix estrenará pronto la season finale de 'Stranger Things'

La quinta temporada de 'Stranger Things' se estrenará en Netflix a partir del día 26 de noviembre de 2025. La plataforma de streaming está disponible en España desde 6,99 euros. Ve preparando las palomitas y, con este frío, la manta; porque se vienen cosas muy interesantes con la season finale de la serie, el adiós definitivo a nuestros queridos y entrañables aventureros del pueblo de Hawkings y con las novedades que nos depara Paramount.