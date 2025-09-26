Netflix prepara el camino hacia la temporada final de 'Stranger Things' con el avance final de la quinta temporada

Cada vez queda menos para que 'Stranger Things'cierre una historia que comenzó en 2016 y Netflix ha comenzado a sembrar migas de pan por el camino para mitigar la espera. La última de ellas, un emotivo vídeo con imágenes detrás de las cámaras en el que reúne al elenco de la serie.

Los primeros en aparecer son los creadores de la ficción, los hermanos Duffer, que profundizan en lo que ha sido capaz de transmitir su producción. "Hay algo mágico sobre la infancia. Queríamos capturar esa sensación", relata Matt, mientras que Ross sostiene que "ese es el corazón de 'Stranger Things".

Entre las declaraciones de los protagonistas e imágenes de las primeras temporadas, el vídeo hace un repaso de cómo han crecido tanto los actores como sus personajes. Así lo afirma Noah Schnapp (Will), que recuerda cómo eran "un puñado de chavales random" que amaban a sus personajes. Del mismo modo, Charlie Heaton, encargado de interpretar a Jonathan, hace referencia a la familia que se ha creado durante el rodaje.

El vídeo también lanza una mirada a lo que está por venir y los creadores hablan del final de la historia con entusiasmo, definiéndola como la más grande que hayan hecho hasta ahora en cuanto a acción, efectos visuales y narración. Unas palabras que suscriben los actores, que aseguran que cada episodio será mejor que el anterior.

En esa línea, Finn Wolfhard (Mike) adelanta que son los desafíos más grandes a los que se han enfrentado, mientras que Millie Bobby Brown (Once) añade que es una aventura y una misión, algo que le encanta porque "todo el mundo está en el meollo".

La temporada 5 estará ambientada en el otoño de 1987. El pequeño pueblo de Hawkins todavía está profundamente afectado por la apertura de los portales y los protagonistas, ahora unidos por un vínculo inquebrantable, deberán enfrentarse a la última y definitiva batalla contra Vecna.