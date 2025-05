La propia industria del videojuego carga contra la función más polémica de Nintendo Switch 2: "es un poco cutre"

Nintendo Switch 2 está a tan solo un mes de su lanzamiento oficial en el mercado, por lo que los seguidores de la marca japonesa ya se preparan para recibir uno de los lanzamientos más importantes en la historia del videojuego durante los últimos tiempos. De este modo, todas las incógnitas que aún quedan por revelar en torno a la nueva generación de la compañía afincada en Kioto quedarán resueltas, así como esos aspectos polémicos que no terminan de convencer en primera instancia.

Uno de los que está generando un mayor revuelo en el sector es la decisión de la gran N de lanzar algunos títulos mediante llaves de juego; es decir, en formato físico sin cartucho, algo que no ha terminado de convencer a los usuarios, pidiendo a la compañía que reconsidere su postura en este sentido. De hecho, no solo se han alzado las voces de los consumidores en este sentido, sino que ciertos miembros de la industria también están mostrando su desacuerdo con esta decisión.

Los desarrolladores no ven con buenos ojos las llaves de juego de Nintendo Switch 2

Uno de los que se ha mostrado más crítico a este respecto ha sido Alex Hutchinson, quien fuera responsable en su momento de sagas como Far Cry o Assassin's Creed y que ahora se encuentra a las puertas de lanzar Revenge of the Savage Planet. "Demuestra el poder de la nostalgia en nuestro negocio porque no es lo mismo apalizar a Microsoft que a Nintendo, especialmente en Europa. Es como oh, Nintendo lo está haciendo, bueno, no vamos a decir mucho. Lo odio. Creo que es un poco cutre. No sé, siento que se está perdiendo parte de lo que hacía especial a este negocio. Intercambiar cartuchos de Game Boy en la escuela o, bueno, DS para la audiencia moderna. Hay algo bonito en eso", esgrimía en declaraciones al medio VideoGamer.

No es el único que se ha mostrado crítico con esta medida adoptada por Nintendo, ya que hay numerosas voces que se están posicionando en contra en este sentido. "Incluso cuando el cartucho tiene datos del Día 1 de lanzamiento, los juegos se actualizan, mejoran o expanden tanto con descargas que el cartucho pierde a menudo su conexión y funciona más como un adaptador físico anticopia para el producto digital", afirma el profesor James Newman. Opiniones que empiezan a extenderse en el sector mientras Nintendo guarda silencio al respecto.