PS5 ya supera los 84 millones de unidades vendidas y está a punto de alcanzar a otra icónica consola de PlayStation

PS5 ha superado un nuevo y significativo hito en su recorrido comercial al alcanzar las 84 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento en noviembre de 2020. Esta cifra consolida a la consola de Sony como una de las más exitosas de la historia reciente, situándola por encima de sistemas tan influyentes como Xbox 360 o PlayStation 3 en el mismo periodo de vida. El logro cobra aún más relevancia al considerar los obstáculos que acompañaron a la consola durante sus primeros años, especialmente la escasez global de componentes y los retrasos logísticos que marcaron la etapa posterior a la pandemia.

Según los datos más recientes, PS5 ha vendido cerca de cuatro millones de unidades durante el último trimestre, un ritmo ligeramente inferior al de años anteriores pero que demuestra que la demanda continúa siendo fuerte a medida que la plataforma entra en su madurez comercial. Este crecimiento sostenido refleja tanto la fidelidad de la comunidad de jugadores como la eficacia de las estrategias de Sony para mantener el interés a través de lanzamientos exclusivos, actualizaciones de hardware y un catálogo de servicios digitales en constante expansión.

El logro de las 84 millones de consolas no solo representa un éxito de ventas, sino también un refuerzo de la infraestructura global de PlayStation. Con una base instalada tan amplia, los estudios internos y externos disponen de un público consolidado al que dirigir sus desarrollos, mientras que los servicios como PlayStation Plus o PlayStation Store continúan generando ingresos recurrentes. En este contexto, el ecosistema digital de Sony se ha convertido en un pilar fundamental de su modelo de negocio, equilibrando la venta de hardware con la de software y suscripciones.

PS5 suma fuertes ventas a la espera de la traca final en su catálogo de lanzamientos

Además, el panorama a corto y medio plazo se presenta optimista. Títulos esperados como Marvel: Lobezno, Intergalactic: The Heretic Prophet o Saros, junto con los posibles anuncios vinculados a la futura PlayStation 6, mantienen a la comunidad atenta y refuerzan la posición de la marca frente a la competencia. Por lo tanto, todo apunta a que PS5 se sitúa en un momento clave de la generación para definir hasta dónde podría llegar con sus ventas.

Con todo, el hito de las 84 millones de PS5 vendidas no solo consolida a Sony como líder de la actual generación, sino que marca el camino hacia una transición estratégica en la que la compañía busca combinar innovación tecnológica, estabilidad comercial y expansión de su ecosistema de entretenimiento global. Además, está a tan solo un paso de superar las unidades vendidas por PS3, otra de las consolas icónicas de la marca, que alcanzó la cifra de 87,4 millones. Por el momento, PS5 es la décima consola más vendida de toda la historia.