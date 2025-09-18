PS6 podría haber revelado uno de sus títulos de lanzamiento y repetiría la jugada con PS5

Durante las últimas horas ha filtrado que uno de los juegos punteros que podría acompañar al lanzamiento de PS6 sería Marvel’s Venom, la nueva entrega con la que se viene rumoreando desde hace tiempo. Aunque la información aún no está confirmada, la filtración sugiere que Sony podría comenzar la nueva generación con un título desarrollado por Insomniac Games, algo que ya sucedió con el inicio de PS5 y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

La información llega de la mano del usuario de X (@REDACTEDspider), quien afirma que Marvel’s Venom estaba inicialmente previsto para salir antes de Marvel’s Wolverine, pero esos planes habrían cambiado. En este sentido, se especula que Venom saldría en algún momento por determinar 2027, coincidiendo con los primeros compases de vida de PS6, cuya presentación parece estar prevista para ese mismo periodo.

Marvel’s Venom seguiría los acontecimientos de Marvel’s Spider-Man 2

En cuanto a la historia del juego, los datos filtrados indican que Eddie Brock sería el protagonista, lo que enlazaría directamente con los eventos de Marvel’s Spider-Man 2. El villano principal podría ser Cletus Kasady en su versión de Carnage, con la posible inclusión de Anti-Venom en algún punto de la trama, algo acerca de lo que ya se ofrecían pistas en el último título lanzado por Insomniac Games en PS5.

Por otro lado, se menciona que PS6 podría presentarse con hasta tres variantes distintas, aunque ese dato tampoco está confirmado, una de ellas con un formato híbrido similar a lo que se puede ver en Nintendo Switch 2, mientras que el modelo principal llegaría sin unidad de disco, del mismo modo que ha sucedido con la llegada de PS5 Pro.

Por lo tanto, la posibilidad de que Marvel’s Venom sea uno de los títulos de lanzamiento de PS6 parece más real que nunca, pero cabe tener claro que hasta la fecha no existe una confirmación oficial, por lo que todo esto debe tomarse con cautela. Habrá que ver si en el presunto evento que prepara Sony para el presente mes de septiembre se termina saliendo de dudas a este respecto.