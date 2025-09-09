PS6 apunta a llegar al mercado únicamente con unidad de disco extraíble

PS6 ya se está convirtiendo en una de las grandes prioridades para Sony, puesto que numerosos rumores afirman que estará en el mercado a finales de 2027, por lo que su producción debería comenzar en tan solo unos meses. En este sentido, las informaciones acerca de la nueva máquina de la compañía japonesa no paran de sucederse y ahora todo apunta a que el modelo de la misma no dispondrá de unidad de disco interna, sino que seguirá el modelo de PS5 Slim y PS5 Pro con una unida de disco externa.

Un informe sugiere que, pero de manera separable, es decir, desmontable y vendida como accesorio opcional. Se trataría de un cambio significativo, ya que, exigiendo a los usuarios adquirirla por separado si desean reproducir medios físicos.

Esta posible decisión parecería responder al descontento generado por la ausencia de unidad integrada en PS5 Pro, especialmente en mercados donde la conexión a Internet aún no está al nivel necesario para depender exclusivamente de descargas digitales. Permitiría a los jugadores mantener la compatibilidad con medios físicos y el mercado de segunda mano, elementos que aún tienen relevancia en segmentos globales más amplios.

Sony no querría apostar únicamente por el modelo digital de consolas

Además, figuras con experiencia en la industria como el exejecutivo de PlayStation Shawn Layden han insistido en que Sony “no puede permitirse” una consola completamente digital. Dado el alcance global de la marca, sería arriesgado abandonar el soporte a discos sin alienar a regiones con conexiones más débiles o donde los juegos físicos siguen siendo comunes.

Por lo tanto, aunque todavía es un rumor sin confirmación oficial, la posibilidad de que PS6 incluya una unidad de disco desmontable como opción ofrece un equilibrio entre modernización digital y preservación de formatos tradicionales. Esto podría reflejar la estrategia de Sony para ampliar su accesibilidad sin renunciar al legado físico que aún defiende una parte de su base de usuarios.