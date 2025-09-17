Steam regala un nuevo juego gratis, pero tienes muy pocas horas para reclamarlo

Los videojuegos gratuitos son un pilar clave en la estrategia de la industria del entretenimiento digital, ya que permiten a los jugadores enriquecer sus colecciones sin costo alguno. Steam, la plataforma líder en distribución de juegos para PC, destaca por su amplio catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales, que captan la atención de su extensa base de usuarios. Actualmente, los jugadores con cuentas activas en Steam pueden beneficiarse de una oferta exclusiva para añadir un nuevo juego a sus bibliotecas de forma gratuita, aunque esta promoción tiene un plazo limitado.

El título Press Any Button puede descargarse sin costo en Steam hasta las 19:00 horas (hora peninsular española) de hoy, 17 de septiembre de 2025. Esta ventana de oportunidad permite a los usuarios reclamar el juego durante el período promocional. Una vez incorporado a la biblioteca de Steam, el juego permanecerá asociado permanentemente a la cuenta, garantizando acceso ilimitado incluso después de que la oferta expire. Se recomienda a los interesados actuar con prontitud para aprovechar esta promoción antes de su cierre.

Press Any Button, gratis solo durante el 17 de septiembre en Steam

Press Any Button introduce un personaje raro pero tierno llamado A-Eye. Él es una inteligencia artificial creada para procesar información de una importante investigación científica. Cuando se aburre de esta tarea, decide convertir dicha investigación en un video juego. El hecho de que él no pueda dibujar objetos del juego o componer música y no saber nada sobre diseño de video juegos no es algo que lo detendrá. A-Eye estará extremadamente complacido si tú te conviertes en un crítico imparcial de su obra. Fórmate tus propias opiniones sobre el juego en el que ha estado trabajando y descubre su historia llena de vida, muerte, lluvia y dientes de león.

De este modo, los usuarios de Steam tienen hasta las 19:00 horas de hoy, 17 de septiembre de 2025, para obtener Press Any Button de manera gratuita. Finalizada la promoción, el juego recuperará su precio habitual, lo que hace de esta oferta una oportunidad destacada para la comunidad de la plataforma.