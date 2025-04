¿Por qué 'El gran Lebowski 2' probablemente nunca se hará realidad? Jeff Bridges lo explica

Jeff Bridges ha explicado por qué cree que es poco probable que El gran Lebowski tenga una secuela, a pesar del interés él y otros actores que estuvieron involucrados en la película expresaron. Dirigida por Joel y Ethan Coen, esta comedia de culto tiene como protagonista a Jeff Lebowski, quien descubre que un millonario con el mismo nombre que él reside en Los Ángeles.

Tras un caso de identidad equivocada, se ve envuelto en una serie de enredos al ser confundido con el adinerado Lebowski, cuya joven esposa supuestamente ha sido secuestrada. Además de Jeff Bridges, el reparto de la película incluye a David Huddleston, Julianne Moore, John Goodman, Steve Buscemi y Philip Seymour Hoffman.

Jeff Bridges se pronuncia sobre una posible secuela

Y es que Jeff Bridges explicó que tanto él como Julianne Moore estaban interesados en una secuela. Por desgracia, también dijo que los hermanos Coen probablemente no harían una secuela, añadiendo que no creía que ese fuese su estilo. Sin embargo, si le presentaran la oportunidad, estaría de acuerdo en ir adelante.

Así se explicaba:

"Por supuesto. Julianne Moore y yo fantaseábamos con eso. No creo que los Coen vayan a hacerlo, no es su estilo. Pero debo decir que nos sorprenden constantemente... Si me llamaran y me dijeran que lo hiciéramos otra vez, les diría que sí".

A medida que avanzaba El gran Lebowski, lo que comenzó como un malentendido se convirtió en una serie de extraños sucesos. El papel de Jeff Bridges ha influido considerablemente en la película, ya que se ha convertido en una fuente particular de humor que contribuyó a su estatus de culto. Tras su estreno, la película fue elogiada por el público, con una puntuación que alcanzó el 80% en Rotten Tomatoes.

Ya han pasado casi 30 años desde el estreno de El gran Lebowski, y si bien no ha generado una taquilla muy alta, el seguimiento que tuvo la película es realmente impresionante. Jeff Bridges y Julianne Moore siguen apareciendo en grandes películas, demostrando su capacidad para atraer al público. Por eso, su influencia podría ser determinante para justificar una posible secuela.

Sin embargo, los hermanos Coen también son fundamentales en esta ecuación, y según los últimos comentarios de Jeff Bridges, parece improbable que consideren seguir adelante con una secuela. La película El gran Lebowski está disponible en Movistar Plus+ y Filmin.