¿Por qué la película original de 'Toy Story' fue descartada? Tom Hanks lo explica oficialmente tras 30 años

Tres décadas después, Tom Hanks ha dado a conocer cómo una versión original de Toy Story que nunca se hizo realidad fue "completamente descartada". Como bien sabrás, este reconocido actor fue quien le dio voz a Woody en la película original de Toy Story estrenada en 1995, mientras que Tim Allen se la prestó a Buzz Lightyear. Después de la primera entrega, ambos han continuado dando voz a los queridos personajes en los años siguientes.

Recientemente, Tom Hanks aclaró que en realidad habían pasado más de 30 años desde el estreno de Toy Story. Según se explicaba, él y Tim Allen grabaron diálogos para una versión anterior de la película que fue cancelada. "En realidad, fueron más de 30 años, porque Tim Allen, yo y todos los involucrados grabamos otra película de Toy Story", explicaba Tom Hanks. "Duraba unos 80 minutos, pero fue completamente descartada".

La versión perdida de 'Toy Story'

El actor continuó explicando que esta versión alternativa seguía una historia diferente a la que se estrenó en los cines. Este primer intento para hacer la película se basaba en la idea de que los ejecutivos querían que Tom Hanks y Tim Allen fueran "ingeniosos, improvisaran y se insultaran mutuamente", lo cual hicieron. Sin embargo, este enfoque no funcionó tan bien como se pretendía.

La gente que dirigía el estudio confesó que se trataba más bien de una caricatura en la que improvisaban y hacían muchas bromas. Después de todo, no funcionó porque no era Toy Story. Es decir, no era lo que Pixar buscaba. Cuando los actores principales recibieron una llamada del director John Lasseter, les informaron de que lo habían revisado y que simplemente no funcionaba. Había que empezar de cero.

Volver a empezar el proceso les llevó cerca de tres años. Por supuesto, este nuevo enfoque funcionó, ya que dio forma a una franquicia popular que aún se mantiene relevante tras cuatro entregas. De hecho, el estreno Toy Story 5 está programado para verano de 2026, con el regreso confirmado de Tom Hanks y Tim Allen. El elenco de personajes que vuelve también incluye a Jessie, Forky y Combat Carl.

En caso de que la versión original deToy Story no hubiera tenido éxito, habría sido un gran revés y podría haber impedido la realización de futuras películas de Pixar. Por ahora, existen cerca de 30 largometrajes de Pixar con títulos de enorme importancia como Toy Story, Buscando a Nemo, Los Increíbles, WALL-E, Up o Coco.