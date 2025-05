Existe una película de animación icónica de Pixar que Quentin Tarantino se niega a ver

Quentin Tarantino no solo es uno de los directores más aclamados, sino que también ha confesado ser un cinéfilo consumado. Posiblemente haya visto miles de películas a lo largo de su vida, pero existe una película de Pixar que se le resiste. El reputado director inició su meteórica carrera en 1992 con su revolucionaria película de atracos conocida como Reservoir Dogs.

Aunque esta película fue suficiente para consolidarlo como una voz única en el cine estadounidense, también demostró que era un cineasta que se inspiró en muchas películas anteriores. De hecho, la mayor parte de sus producciones están repletas de homenajes a clásicos anteriores, lo que demuestra que es un cineasta que realmente siente amor por el cine.

El inesperado aprecio de Tarantino por 'Toy Story'

Por otro lado, teniendo en cuenta la violencia que está presente en las películas de Quentin Tarantino, puede resultar difícil imaginar al director disfrutando las películas de Pixar. Sin embargo, el cineasta ha elogiado abiertamente las tres primeras películas de Toy Story, lo que también le ha llevado a declarar que nunca verá Toy Story 4. El director confesó que las películas de Toy Story mejoraron con cada entrega posterior, pero es que esta última se le atraganta especialmente.

Así lo contaba:

"No veo todas las películas de animación, pero sí que soy un gran admirador de la trilogía de Toy Story. Creo que existen pocas trilogías que funcionan a la perfección. En el caso de Toy Story, la tercera es simplemente magnífica. Es una de las mejores películas que he visto. Pero el problema es que hicieron una cuarta. No tengo ganas de verla. Me da igual si es buena".

Es posible que finalmente llegue un momento en que decidan dejar de hacer películas de Toy Story, pero es difícil imaginar cómo podrían superar o siquiera acercarse a la satisfacción emocional que supuso el final de Toy Story 3. En cuanto se hizo Toy Story 4, la franquicia perdió algo especial. Es cierto que Toy Story 4 sigue siendo disfrutable, pero puede que Quentin Tarantino tuviera razón al decir que al evitarla se preservala perfección de la trilogía original.