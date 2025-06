Quentin Tarantino revela quién dijo “no” al papel más recordado de 'Pulp Fiction' y por qué lo rechazó

El cineasta Quentin Tarantino hizo algunas elecciones de reparto interesantes en la que fue su segunda película, Pulp Fiction. Sin embargo, no todos los que quería para el reparto aceptaron formar parte de la que fue su gran película revelación. John Travolta disfrutó de su regreso en Pulp Fiction, donde interpretó a un sicario de la mafia conocido como Vincent Vega. Junto a él, lo acompaña su compañero Jules Winnfield, que fue interpretado por Samuel L. Jackson.

La película contaba con un reparto bastante numeroso, y una de las estrellas más importantes que se ficharon para la película fue Bruce Willis, quien interpretó a Butch. Él fue el boxeador que traicionó al jefe de la mafia Marsellus Wallace. Por sorprendente que parezca, Bruce Willis no era la primera opción de Quentin Tarantino, y el director incluso lo rechazó después de que este se presentara para un papel diferente.

Una elección inesperada para el papel de Butch

Lo cierto es que la alternativa ideal de Tarantino para interpretar a Butch fue Matt Dillon. Esta elección podría parecer algo extraña, ya que Bruce Willis era una figura importante en Hollywood en ese momento, pero a Tarantino nunca le importó. El director quería a Matt Dillon y le ofreció el papel, pero no lo aceptó y perdió la oportunidad de protagonizar una de las películas emblemáticas de los 90. Así explicaba Quentin Tarantino la situación del reparto:

"Teníamos un elenco coral, pero necesitábamos uno o dos actores de Miramax aprobados. A partir de ahí, se podía elegir a quien se quisiera, siempre y cuando tuvieran a alguien reconocido que pudieran vender. Así que Matt Dillon era un nombre que aceptarían".

El verdadero problema surgió cuando Quentin Tarantino le presentó el papel a Matt Dillon. Como muestra la película, Butch es un boxeador que acepta el ultimátum de perder una pelea de boxeo para el jefe mafioso Marsellus Wallace. Sin embargo, apuesta por sí mismo, gana la pelea y termina huyendo de los sicarios. La realidad es que la pelea de boxeo nunca apareció en la película, y Matt Dillon no entendió por qué.

El director confirmó que leyó el guion, pero que Matt Dillon no estaba muy convencido. No entendía por qué no se veía a Butch boxear, que era lo que quería. Esto asustó a Quentin Tarantino, ya que Matt Dillon habría asegurado que Pulp Fiction recibiera luz verde. Sin él, la situación se complicaba. Después de todo, Bruce Willis acabó aceptando el papel que Matt Dillon rechazó como uno de los mejores personajes de Pulp Fiction.