La reacción de una streamer española al enterarse de que Sevilla no tiene playa: "¿Guadalquivir no es una comunidad autónoma?"

El grado de exposición al que se someten los creadores de contenido, en especial los streamers, es enorme. Pasan horas hablando sobre una gran variedad de temas y están sujetos a que cualquier fallo que cometan quede grabado y se comparta en las redes hasta el punto de hacerse viral.

Es por eso que algunos creadores solo suben vídeos sobre los temas que controlan a la perfección, como Nate Gentile (el creador del PC de Ibai Llanos) con los ordenadores; o son usuarios tan acostumbrados a las críticas que se han vuelto inmunes y no tienen problema en compartir su opinión, como ElXokas, que recientemente ha reaccionado a los precios de un bar en el año que entró el euro en España.

Sin embargo, siempre hay algún streamer que acaba siendo el centro de las críticas y esta vez ha sido el turno de la creadora de contenido española Princesiita1331. Esta estaba hablando sobre acudir a La Velada Del Año V en Sevilla, explicando que iba a ir a la ciudad andaluza aunque no supiese si la iban a invitar.

Uno de los argumentos que dio es que, aunque no pudiese entrar finalmente al Estadio La Cartuja, siempre podría ir a la playa. Su chat le advirtió de que Sevilla no tiene costa, un dato que sorprendió a la streamer, empezando una discusión con sus seguidores.

El clip viral de la streamer española Princesiita1331 al comprobar que Sevilla no tiene playa

La cuenta de Javi Oliveira ha sido una de las encargadas de recoger la secuencia, que empieza con Princesiita explicando que ya tenía incluso reservado el piso en Sevilla. Fue entonces cuando un seguidor mencionó que la provincia andaluza no tiene playa, sorprendiendo a la streamer.

“¿Sevilla no tiene playa? Sevilla tiene playa, ¿qué estás diciendo? Cómo que sin playa, Sevilla tiene playa”, aseguró la creadora de contenido. Su chat no tardó en insistir en que se estaba equivocando, pero la creadora de contenido, incrédula, lo quiso comprobar en un mapa.

La imagen tampoco ayudó a que Princesiita saliese de su error, defendiendo que la desembocadura del río Guadalquivir era en realidad playa. Cuando su chat le avisó de lo que representaba realmente esa parte de agua, todavía siguió sin estar segura del todo: “¿Guadalquivir no es una comunidad autónoma? ¿No es una provincia?”.

Sus declaraciones le han costado muchas críticas en redes, por lo que ha decidido responder a ellas compartiendo parte de su expediente estudiantil y mostrando como en 3º ESO su nota en geografía e historia era de un 10. Princesiita ha asegurado que no entiende que se juzgue su inteligencia por no saber si una provincia no tiene salida al mar y que es normal que después de tantos años esta información se le vaya olvidando.