El regreso del ogro verde se demora: 'Shrek 5' retrasa su fecha de estreno para convertirse en un éxito

Si eres de los espectadores que están esperando el estreno de Shrek 5 con cierta expectación, tengo que decirte que tendrás que esperar unos meses más. Pese a que Shrek 5 se anunció por primera vez en 2024 de manera oficial, el regreso de este carismático personaje va a tardar un poco más de lo esperado.

Lo cierto es que esta es una continuación muy esperada de una franquicia de animación que batió récords. La saga está compuesta por cuatro entregas que se entrenaron en casi una década, antes de aparentemente terminar de manera definitiva. Cuando el anuncio de 2024 prometía el regreso de los iconos de la franquicia, una parte del público encontró la noticia algo más acaramelada de lo que se podía llegar a pensar.

Un cambio en la estrategia de Universal y DreamWorks

Sí, es un proyecto que continúa en desarrollo, pero la espera por la película ha aumentado. Universal ha actualizado el estreno de Shrek 5 en su calendario de lanzamientos. La nueva fecha de la película sitúa su llegada para el 30 de junio de 2027. Tampoco ha incluido ningún otro proyecto para el 23 de diciembre de 2026, que era su fecha anterior.

Entre la programación de estrenos más próxima, Shrek 5 se sitúa cerca de Cómo entrenar a tu dragón 2 y también se estrenará poco después de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la cual llegará a los cines el 25 de junio. En este sentido, esta parece una competencia más acorde a Shrek 5, sobre todo por las monstruosas películas que llegarán a los cines a finales del año que viene.

Si se hubiera mantenido la fecha de estreno original, Shrek 5 llegaría días después de Vengadores: Doomsday, Dune: Parte 3 o incluso Ice Age 6. Parece que la estrategia de Universal es hacer que esta próxima entrega de Shrek se convierta en un éxito de taquilla veraniego en 2027. Teniendo en cuenta la expectación que existe por el proyecto, es probable que lo consiga.

En teoría, Shrek 5 tiene a su favor todos los ingredientes que deberían convertirla en un éxito en taquilla. La primera película se estrenó en 2001, lo que la convierte en una experiencia intergeneracional perfecta. No obstante, siempre existe la posibilidad de ver una sorpresa que ni siquiera Universal o DreamWorks esperen.