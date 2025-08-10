La nueva joya de fantasía de Netflix con un 97% en Rotten Tomatoes arrasa entre las más vistas

La nueva película de fantasía de Netflix, que tiene una puntuación del 97% en Rotten Tomatoes, se ha posicionado entre las cinco más populares de la plataforma. Sin lugar a dudas, la película más vista de Netflix es Alerta roja, con 230,9 millones de visualizaciones. El ranking continúa con Equipaje de mano y No mires arriba, que se quedan bastante atrás.

La segunda mitad de la lista de las más vistas incluye El proyecto Adam, Bird Box o De vuelta a la acción. Lo más sorprendente es que una nueva película ha ascendido a los primeros puestos de Netflix. Las guerreras K-pop se ha posicionado entre las cinco películas más populares de Netflix. Esta película de fantasía de corte musical de Netflix sigue a un grupo ficticio de chicas de K-pop llamado HUNTR/X. Lo que debes saber es que tienen una doble vida, ya que también son cazadoras de demonios.

Un fenómeno inesperado en la plataforma

Lo más extraño es su enfrentamiento con una banda rival, los Saja Boys, cuyos miembros en realidad son monstruos que ocultan su verdadera naturaleza. Seis semanas después de su estreno, este filme se sitúa en el cuarto puesto de películas más populares de la plataforma de streaming, con 158,8 millones de visualizaciones.

El hecho de que Las guerreras K-pop haya ascendido al cuarto puesto es sorprendente, pero también es una prueba que demuestra su éxito global. La pregunta ahora es qué tan alto puede llegar en el ranking. Es evidente que el primer puesto es difícil de alcanzar, pero Las guerreras K-pop es la única película que puede conseguir el logro.

Este filme ha recibido más de 20 millones de visualizaciones semanales durante las últimas semanas en la plataforma. A su vez, podría muy bien recibir otros 20 millones la próxima semana y superar a No mires arriba y Equipaje de mano tras conseguir el segundo puesto. Si continúa este ritmo, Las guerreras K-pop incluso tiene posibilidades de destronar a Alerta roja como la película más popular de Netflix.

La película Las guerreras K-pop está disponible en Netflix.