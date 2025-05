El responsable de 'Andor' pide al público replantear su visión tras un intenso debate sobre 'Star Wars'

Tony Gilroy ha abordado el debate sobre la comunidad de seguidores relacionada con el trabajo que se hizo en Rogue One, lo que plantea la cuestión de si su recomendación de reorientar el pensamiento del público es correcta o no. El final de la segunda temporada de Andor ha llevado a muchos a revisitar Rogue One, una película estrenada en 2016 que ha sido completamente recontextualizada.

El elenco de personajes que ha pasado por Andor no solo ha desarrollado algunas apariciones de Rogue One, sino que la expansión general de la línea de tiempo relacionada con la Alianza Rebelde enriquece aún más la trilogía original que se sumó a la cronología de la franquicia. Como es habitual en este tipo de debates, algunas personas sí que son capaces de encontrar ciertas fisuras en la historia.

El impacto de 'Andor' en la percepción de 'Rogue One'

A pesar de estar separadas por tan solo días en la cronología de Star Wars, la segunda temporada de Andor y Rogue One se filmaron con casi una década de diferencia, lo que significa que algunos elementos podrían contradecir a los de la primera producción o al revés. Un ejemplo concreto de esto ha sido muy comentado últimamente por los seguidores de Star Wars, y Tony Gilroy respondió con el consejo de redirigir sus ideas. Esto es lo que ha llevado a muchos a cuestionar su razonamiento.

El debate en cuestión se centra en el personaje de Cassian Andor y las relaciones románticas que ha tenido. La segunda temporada de la serie hizo especial énfasis en la relación romántica entre Cassian y Bix, que se insinuó en la primera temporada. Para cuando llegó la segunda temporada, el público estaba muy atento a lo que sucedía en su relación, por lo que mostró su frustración al saber que Bix dejó a Cassian para que pudiera centrarse en la Alianza Rebelde.

Esto ha hecho que muchos espectadores también cuestionen el romance que surgió a partir de la relación de Cassian y Jyn en la película de 2016. La cosa se complicó más cuando Tony Gilroy sugirió que Jyn y Cassian no estaban enamorados. Por supuesto, esto no quiere decir que no hubiera sentimientos entre ambos personajes, pero el amor que sentía por Bix no era el mismo que el que podía tener por Jyn.

La realidad es que este discurso también resulta algo ambiguo, ya que devalúa a Jyn y Bix como personajes individuales. La serie de Andor demostró que Bix es un personaje profundo, repleto de matices. Es decir, alguien que toma sus decisiones y tiene su propio arco argumental, más allá del que pudo compartir con Cassian Andor.