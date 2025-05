El showrunner de 'Andor' se sincera sobre el plan original de la serie de 'Star Wars': "Me daba vergüenza continuar"

El showrunner de Andor, Tony Gilroy, se ha sincerado sobre el arrepentimiento inicial que sentía por el mero hecho de aceptar el plan original de la serie. Como muchos sabrán, la cronología de la segunda temporada de Andor se extendía con cinco temporadas. La realidad es que el equipo liderado por Tony Gilroy se comprometió con esta idea, antes de decidir condensar la serie en solo un par de temporadas.

En una entrevista con Josh Horowitz, Tony Gilroy habló abiertamente sobre ese plan de cinco temporadas que era una realidad total. El hecho de ser claro le permitió expresar su arrepentimiento por el plan con el que se había comprometido, especialmente en medio de la pandemia de coronavirus. Y es que la situación empezó a torcerse cuando comenzó la producción de la serie en 2020.

El ambicioso plan original de 'Andor'

Estas fueron sus palabras:

"Me arrepentí. Esperaba que la COVID-19 se llevara la serie... Me daba vergüenza continuar. Si lo íbamos a hacer así, no podíamos hacerlo físicamente. Era simplemente imposible... Se nos ocurrió un plan para hacer los cuatro años de la segunda temporada en una sola. Y eso nos llevó a tomar una serie de decisiones interesantes".

Tony Gilroy no solo es sincero sobre ese arrepentimiento inicial, sino que explicó con mucho detalle por qué él y Diego Luna decidieron considerar dos temporadas de Andor. La realidad es que fue la magnitud de la serie fue lo que provocó esta reducción tan considerable. Esto podría considerarse un acierto total, ya que el showrunner no estaba demasiado satisfecho con las decisiones que se tomaron al inicio del proyecto.

El desarrollo de Andor no habrá sido tan sencillo como el de otras producciones que requieren tanto dinero para poder hacerse realidad. Esto no significa que las películas o series que no son de Star Wars sean fáciles, pero es innegable el trabajo que requiere construir una galaxia entera que resulte creíble. Por supuesto, esta cuestión se refleja a la perfección en el presupuesto de Andor.

Esto se hace evidente al saber que las dos temporadas confeccionadas por Tony Gilroy y su equipo costaron 645 millones de dólares, lo que la convierte en la entrega más cara de toda la franquicia, incluso por encima de las películas. Un esfuerzo que vale cada dólar gastado, ya que Andor se ha convertido en la mejor serie de televisión de Star Wars.