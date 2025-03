La respuesta de ElXokas a una usuaria que insinuó que Zeling es demasiado para él: "Ya te gustaría a ti, pelolila"

Dentro de los creadores de contenido que están acostumbrados a convivir con la polémica y con los mensajes de los haters, probablemente ElXokas sea el streamer que más sufre esta cara de la fama.

Su carácter y su capacidad para opinar sobre cualquier tema, como su reacción a la propuesta de dejar de celebrar el Día del Padre, le suelen poner en el centro de todas las críticas. Sin embargo, en los últimos tiempos estos reproches están viniendo por otro lugar.

A pesar de que ni él ni Zeling han confirmado oficialmente que sean pareja, lo cierto es que su forma de actuar en directo (discusiones incluidas) ha conseguido que prácticamente todos sus seguidores lo den por hecho.

Esto ha sido suficiente para que se cree en redes una corriente de usuarios que han utilizado una comparación física para dar a entender que la streamer es, de alguna manera, demasiado guapa o atractiva para el gallego.

Una de estas publicaciones ha terminado por hartar a Xokas, que ha respondido a la persona (que ha cambiado su cuenta a privada) asegurando que le “fascina que tanta gente le atraque con que una tía esté por interés con él”.

ElXokas, harto de que se diga que Zeling está con él por interés

El creador de contenido les dedicó tres posts a estas declaraciones para intentar acabar con ellas y aclarar la reacción que generan en él. Para empezar, el streamer aclaró que le parece mucho peor que una persona te quiera solo por ser guapo y no algo que hayas construido y no que no se tenga por genética.

ElXokas aseguró que él “suple” su físico con otras cualidades, como ser uno de los mejores en su profesión e intentando mejorar cada día sus defectos físicos y mentales. Para el gallego esto ya es mucho, afirmando: “Ya te gustaría a ti, pelolila”.

La respuesta del creador de contenido no paró ahí, porque continuó llamando hipócrita a la persona que había provocado su contestación, asegurando que no entiende que afirme que Zeling se rebaja o se conforma con él por ser más atractiva. Además, el streamer llegó a preguntar si “tener el pelo lila da discapacidad”.

Para terminar, Xokas aseguró que, aunque muchos se toman como un insulto decir que están con él por “interés”, a él le parece un halago.

“Me lo he currado y puedo estar con quién quiera gracias a ello. Yo si sepe fuera sólo guapa y no una curranta y una grandísima comunicadora, además de exitosa, no sería lo mismo”, concluyó el streamer confirmando, de alguna manera, su relación.