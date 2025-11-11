Roblox tranquiliza a los padres con una nueva medida para crear un entorno más seguro para menores

Buena parte de las nuevas generaciones están teniendo su primer contacto con el mundo de los videojuegos a través de los títulos de móvil. Dentro de esta afición, hay un juego que destaca sobre el resto. Se trata de Roblox, una plataforma de creación de jugos y experiencias multijugador que, a pesar de su popularidad, acostumbra a estar envuelta en polémicas.

La última guerra de los desarrolladores contra personas que llevan a cabo conductas sospechosas se está centrando en los nombres de usuario. La aplicación ha llevado a cabo una de las mayores oleadas de reseteos en su historia reciente sin previo aviso.

Todo comenzó cuando miles de jugadores empezaron a recibir correos electrónicos de la compañía notificándoles que sus nombres habían sido considerados “inapropiados” y sustituidos por un marcador temporal. Lo más sorprendente es que, en la mayoría de los casos, los usuarios no habían recibido ningún aviso previo ni explicación clara sobre qué habían hecho mal. Con el paso de las horas, la comunidad empezó a encontrar el patrón común.

Una de las mayores polémicas de la historia de Roblox

Lo que une a todos los nombres afectados es que contenían el número 69. Aunque para muchos se trata simplemente de una combinación numérica más, Roblox parece haber decidido eliminarla de forma general para evitar cualquier posible connotación de tipo adulto. Según los mensajes enviados por la moderación, los jugadores podrán elegir un nuevo nombre gratuitamente, pero si desean volver a cambiarlo más adelante deberán pagar la tarifa habitual del servicio.

Esta llamada "ola de baneos” de los nombres con el número 69 ha provocado un auténtico debate en redes sociales. Miles de usuarios, especialmente en foros de Reddit y en X (Twitter), han criticado la falta de comunicación por parte de la empresa, señalando que muchos llevaban años usando esos nombres sin ningún problema. Otros, sin embargo, han defendido la decisión argumentando que Roblox intenta reforzar su imagen como plataforma segura para menores.

Esta medida llega en un contexto en el que la compañía se encuentra bajo una fuerte presión pública en diferentes países del mundo. Roblox ha enfrentado denuncias por parte del estado de Texas y fue prohibida temporalmente en Qatar por preocupaciones relacionadas con la seguridad infantil. Además, mantiene un enfrentamiento abierto con el creador de contenido Schlep, después de que este publicara vídeos exponiendo a supuestos depredadores dentro del juego.