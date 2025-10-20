Rubius anuncia que lanzará un nuevo libro y adelanta sobre qué tratará

Hubo un tiempo, no hace demasiado, en el que en el mundo de los creadores de contenido se instaló una nueva moda: que los youtubers publicasen libros bajo su nombre. Esta tendencia, que pegó muy fuerte, parecía formar parte ya del pasado, pero la misma persona que puso en marcha este movimiento en su día puede reavivarlo ahora.

Rubius fue uno de esos usuarios que se atrevió a adentrarse en el mundo de la literatura con varias entregas, y ahora ha anunciado el regreso de esta faceta suya con un nuevo libro que estará centrado en uno de sus momentos más icónicos como creador de contenido, su viaje a Japón en 2009.

El nuevo libro de Rubius se titula Rubius. Japón 2009

El youtuber ha anunciado este lanzamiento con un vídeo en su canal recopilando en un principio cómo era el mundo de internet en esa época para después desvelar todo lo relacionado con el propio libro.

“Os estaréis preguntando por qué hago un vídeo de esto en gran 2025, y la respuesta es... que voy a sacar un libro”, explicó el creador de contenido, que habló de Rubius. Japón 2009 empezando por asegurar que es su primer libro serio de verdad.

“Mi primer libro de verdad y escrito 100% por mí, basado completamente en todo lo que escribí en aquel foro en 2009”, aseguró Rubius mientras mostraba algunas páginas del libro en las que se ven algunas imágenes y parte del texto que contiene.

El creador de contenido reconoció que la idea de lanzar este libro se ha ido posponiendo, pero que siempre ha sido una de sus principales metas en su carrera. El problema ha sido que nunca conseguía que quedase como él quería hasta ahora, que sí siente que está terminad de verdad.

Rubius también aprovechó el anuncio para adelantar que este será su último libro, asegurando que es del que más orgulloso está, y para confirmar queRubius. Japón 2009 estará disponible en España a partir del 22 de octubre.