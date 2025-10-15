Ibai Llanos anuncia su próximo viaje y pregunta a sus seguidores qué hacer durante este

Dentro de los temas que se suelen tratar dentro de la creación de contenido, aunque los videojuegos siguen ocupando una posición central, cada vez el abanico de opciones es más amplio. En esta tendencia de apertura, puede que los viajes sean el punto que más fuerza ha cobrado.

La última prueba está en el anuncio que ha realizado hace tan solo unas horas Ibai Llanos, quien ha compartido un TikTok explicando que dentro de poco viajará fuera de España y aprovechando la ocasión para preguntar a sus seguidores qué quieren que les enseñe del país que visitará.

Ibai Llanos viajará a Chile el mes que viene

El vasco anunciaba que en noviembre viajará a Latinoamérica, más concretamente a Chile. El problema, y lo que ha querido preguntar a sus seguidores (especialmente a los chilenos) es a qué debería dedicar el tiempo que dure su estancia en el país de los poetas.

Qué debería hacer, a dónde debería ir o qué debería comer son algunas de las preguntas que el streamer lanzó. A pesar de todo, Ibai había hecho los deberes y compartió algunas de las recomendaciones que había encontrado en internet para este viaje y que así en los comentarios pudiesen aprobarlas o no.

Algunas de las ideas que tiene el creador de contenido es ir a Valparaíso o probar el pastel de choclo y la marraqueta, que participó en su mundial de desayunos.

Sea como sea, este anuncio ha provocado división de opiniones entre sus seguidores latinoamericanos. Como no podía ser de otra manera, los chilenos se han mostrado orgullosos y emocionados de que Ibai realice un viaje tan largo para conocer su país. Eso sí, los usuarios del resto de lugares de la zona han expresado su pena de que en esta ocasión no sea su nación la escogida para ser visitada.