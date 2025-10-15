El detalle de Rubius con sus moderadores: "Les he empezada a regalar un montón de cosas que no sabía qué hacer con ellas"

La relación entre los creadores de contenido y sus seguidores ha ido evolucionando de la misma manera que lo ha hecho la propia industria. En la mayoría de los casos de grandes streamersresulta difícil tener una relación estrecha con su comunidad, a pesar de lo importante que es, por culpa del gran número de usuarios que le siguen.

Sin embargo, Rubius ha demostrado en uno de sus últimos directos que tener un detalle solo es cuestión de voluntad. La leyenda del gaming ha confesado durante una retransmisión que algunos de sus moderadores estuvieron recientemente en su casa y que les dio unos cuantos regalos para agradecerles su labor.

Rubius le regala un PC nuevo, una gráfica 4040 y más cosas a sus moderadores

La cuenta Tendencias Stream ha recogido el momento en el Rubius hablaba de este gesto, reconociendo que hacía ya mucho tiempo que les había prometido que les iba a regalar un ordenador nuevo y que ya era hora de cumplir con su palabra.

“Los pobres están ahí jodid... con un portátil, que no puede ni tirar el Plantas vs. Zombis, de hace 15 años. Así que les he regalado un PC pepino y una gráfica extra [...] una 4090 por si quieren montarlo en el PC que les he dado o montarse otro”, explicó el streamer, que recalcó que se merecen este detalle.

Aun así, parece que esto no es lo único que les entregó. Según el propio creador de contenido explicó, les empezó a dar muchos más regalos porque “tenía un montón de cosas que no sabía qué hacer con ellas”, como teclados o ratones.

Por último, el streamer confesó que también les entregó a sus moderadores algo que por ahora es secreto y que parece que será un producto que Rubius lanzará dentro de poco.