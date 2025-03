La serie de God of War en Amazon Prime aún no se ha estrenado, pero ya ha renovado por una segunda temporada

Las series basadas en videojuegos están contando con un gran éxito durante los últimos años. Tras la llegada de The Last of Us a Max, Amazon también ha decidido internarse en las adaptaciones de estos universos. El pasado año se produjo el estreno de Fallout, que consiguió ganarse el favor del público y la crítica y ya se espera la segunda temporada. No obstante, habrá otra gran licencia que se estrenará en Prime Video, y no es otra que la serie de God of War, la reconocida franquicia de PlayStation.

No obstante, todo apuntaba a que la serie podría cancelarse, una suerte que ya sufrió otra licencia de PlayStation como Horizon: Zero Dawn, cuya serie en Netflix ya no existirá. Sin embargo, tras reiniciar su desarrollo, todo apunta a que la adaptación sigue adelante e incluso cuenta con más proyección de la que podía parecer en un inicio. Y es que el propio showrunner de la producción ha destacado que ha firmado por dos temporadas.

La serie de God of War sigue sin fecha de estreno en Amazon Prime Video

Por el momento, habrá que seguir esperando para ver qué resultado ofrece la serie de God of War que se estrenará en Amazon Prime Video, ya que hasta ahora. No obstante, parece que, ya que a pesar de no haber mostrado nada de la misma, ya la ha renovado por dos temporadas, tal y como ha dado a conocer el máximo responsable de la serie,

"Ahora mismo estoy trabajando en la adaptación de este videojuego llamado God of War , es un gran título en el mundo de los videojuegos del que Amazon ha encargado dos temporadas y me pidieron que viniera, literalmente estoy en la sala de guionistas y ese es mi nuevo trabajo", explicaba el showrunner en una entrevista concedida a Katee Sackhoff. Por lo tanto, parece quie God of War está lista para tener un largo recorrido en el mundo de la televisión.

Más si cabe teniendo en cuenta que lo más probable es que la licencia siga ofreciendo títulos de la mano de Sony Santa Monica, quienes ya podrían estar estudiando varias vías para continuar con las aventuras de Kratos en consolas PlayStation.