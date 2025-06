Death Stranding 2: On the Beach para PS5 no ha salido a la venta, pero ya está en oferta y puedes reservarlo por menos del precio recomendado

Si estabas esperando Death Stranding 2: On the Beach como agua de mayo, muy poco podrás disfrutar de este juego de Kojima Productions, te recordamos que sale a la venta a finales de este mes. Pues bien, si prefieres los juegos en formato físico, tienes que echar un vistazo a esta oferta. Resulta que dicho juego ya se puede reservar en Amazon y tiene un 15 % de descuento. Por cierto, por ahora será lanzado únicamente para PS5, pero se espera que con el tiempo llegue a PC, como ocurrió con la primera entrega.

Puedes comprar Death Stranding 2: On the Beach por 67,99 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 79,99 euros, supone un ahorro de 12 euros. No hace falta decir que estamos hablando de la edición estándar. La edición Digital Deluxe, que incluye el juego, acceso anticipado de 48 horas y varios extras, cuesta 89,99 euros.

Hazte con Death Stranding 2: On the Beach para PS5 en formato físico por 67,99 euros

Visualmente, y al igual que la primera entrega, Death Stranding 2: On the Beach luce impresionante gracias al motor gráfico DECIMA, aunque todo parece indicar que ha sido mejorado para ofrecer paisajes aún más detallados, mejores efectos climáticos y mucho más. Además, Kojima Productions anunció que el juego estará mejorado para PS5 Pro. Así que, si tienes la consola más potente de Sony podrás disfrutar de la mejor experiencia a nivel visual.

En Death Stranding 2: On the Beach hay que emprender un viaje para salvar a la humanidad y durante la aventura te enfrentas a enemigos sobrenaturales y todo tipo de obstáculos. Te espera un extenso mundo abierto con diferentes entornos donde las condiciones meteorológicas, el paso del tiempo y la naturaleza se han encargado de transformar. También hay mejoras a nivel de jugabilidad y la historia es más profunda y fascinante.

Por otro lado, el Servicio de Conexión Social hace que todas tus acciones afecten a cómo tienen que interactuar otros jugadores y viceversa. Dicho servicio es muy útil a la hora de colaborar y pedir ayuda a otros jugadores. También permite donar recursos para proyectos de la comunidad, almacenar equipamiento en taquillas públicas y mucho más. Al hacerlo, tu reputación aumenta y tienes acceso a más recursos y equipamiento nuevo.

No lo dudes más y precompra Death Stranding 2: On the Beach para PS5 por 67,99 euros, pero será mejor que seas rápido, el día de lanzamiento pasará a costar 79,99 euros. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo.

