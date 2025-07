Gana espacio en tu escritorio con este mini PC que, además de ser barato, lleva un AMD Ryzen 5 y 16 GB de RAM

Los mini PCs han mejorado mucho en los últimos años a nivel de hardware, de hecho, actualmente hay equipos con el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 que son capaces de mover títulos triple A en 1080p y 1440p a 60 fotogramas por segundo con gráficos en alto y FSR activado, pero no son nada baratos. No obstante, hoy veremos uno muy asequible que puedes usar para trabajar, jugar a juegos clásicos y títulos indie que no sean muy exigentes, navegar por Internet y mucho más, se trata del ACEMAGIC K1.

Actualmente puedes comprar el ACEMAGIC K1 por 289,99 euros en Amazon, siempre y cuando uses el cupón descuento de 100 euros. Dicho cupón el válido hasta el 27 de julio. Por lo tanto, si finalmente decides hacerte con este mini PC te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no te arrepentirás. Sobre esto último, hay que tener en cuenta que las reseñas son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Ahorra 100 euros comprando el ACEMAGIC K1 en Amazon

Este mini PC mide 12,8 x 12,8 x 4,1 centímetros ACEMAGIC

Si en tu día a día no usas ninguna aplicación donde haga falta una tarjeta gráfica dedicada y tampoco un procesador de alto rendimiento, entonces este mini PC es perfecto. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un equipo pensado para ofimática y cualquier otra tarea que no sea muy exigente. Así que, ya sea para trabajar en tu casa o en la oficina, este mini PC es una opción muy interesante, sobre todo ahora que tiene un precio tan atractivo. Además, y al contrario que otros mini PCs, este viene con Windows 11.

Por 289,99 euros te llevas un ordenador que tiene 16 GB de RAM ampliables a 64 GB, 512 GB de SSD (puedes añadir otro de hasta 4 TB) y un procesador AMD Ryzen 5 7430U. No hace falta decir que el sistema operativo y los programas vuelan con esta configuración, incluso si tienes varios programas abiertos. Aquí se nota un gran mejora de rendimiento si lo comparamos con un mini PC de gama baja con procesador Intel N100/N150. Sin duda, merece la pena pagar algo más e ir a lo seguro. Ahora bien, todo depende del uso que vayas a darle.

Y si te preocupa la conectividad, puedes estar tranquilo, aunque es un mini PC muy pequeño tiene x4 USB 3.2 Gen 2, x1 USB tipo C, x1 toma de 3,5 milímetros para audio, x1 Gigabit Ethernet, x1 DisplayPort 1.4b, x1 HDMI 2.0, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Como puedes ver, no está nada mal, así que no tendrías que tener ningún problema a la hora de conectar tu periféricos.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el ACEMAGIC K1 es uno de los mejores mini PCs que puedes comprar ahora mismo por menos de 290 euros. Así que, si estabas esperando alguna oferta interesante para adquirir un ordenador de este tipo que ofrezca un buen rendimiento y sea barato, ha llegado el momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.