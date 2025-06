Todos los accesorios oficiales de Nintendo Switch 2: lista completa

Nintendo Switch 2 es la nueva consola de Nintendo que pretende instaurar el modelo híbrido entre consola portátil y de sobremesa. En este sentido, la firma japonesa ha querido mejorar todo aquello que no terminaba de encajar en el anterior sistema, algo que se aprecia en la comparativa entre Switch y Switch 2. De este modo, más allá de lo que incluye la propia consola, una de las grandes virtudes de esta nueva generación es el gran compendio de accesorios con la que llega acompañada al mercado para ofrecer una experiencia más placentera para todos los jugadores.

Nintendo siempre ha destacado por su capacidad para acompañar el lanzamiento de sus consolas con un entorno cuidadosamente diseñado, y Nintendo Switch 2 no es una excepción. Para enriquecer la experiencia de los usuarios, la compañía apuesta por una amplia gama de accesorios esenciales que potencian las posibilidades de la consola. Entre ellos, destacan las fundas protectoras, que garantizan la seguridad del dispositivo, y las tarjetas de memoria, ideales para ampliar el almacenamiento. Sin embargo, el gran protagonista es la nueva cámara, un accesorio innovador que introduce dinámicas de juego únicas y mejora la conectividad, abriendo un abanico de posibilidades para los jugadores que se sumerjan en esta próxima generación.

Accesorios oficiales de Nintendo Switch 2: listado completo y precios

Nintendo se caracteriza por ser la compañía del sector del videojuego que más apuesta por dinámicas de juego diferentes para enriquecer la experiencia de sus usuarios. Con la llegada de Nintendo Switch 2, la firma japonesa lanza una nueva cámara que permita a sus jugadores estar conectados con sus amigos mientras disfrutar de sus videojuegos preferidos, como es el caso de Mario Kart World o las grandes experiencias que ofrecen títulos como Super Mario Party Jamboree.

Cámara de Nintendo Switch 2

La cámara de planta piraña de Switch 2 está disponible para reserva nintendo

La cámara se perfila como la gran innovación de Nintendo Switch 2 para esta generación, convirtiéndose en uno de los accesorios más codiciados por los jugadores. Además, Nintendo ha sorprendido a los fans con una edición especial inspirada en la icónica planta piraña de la saga Super Mario, que ha captado rápidamente la atención de la comunidad.

C ámara Nintendo Switch 2 (estándar) : Este modelo básico de la cámara se conecta fácilmente a través del puerto USB-C, compatible tanto con la consola como con su dock. Está disponible para reserva a un precio de 59,99 euros, ofreciendo una solución versátil para las nuevas funcionalidades de la Switch 2.

: Este modelo básico de la cámara se conecta fácilmente a través del puerto USB-C, compatible tanto con la consola como con su dock. Está disponible para reserva a un precio de 59,99 euros, ofreciendo una solución versátil para las nuevas funcionalidades de la Switch 2. Cámara Nintendo Switch 2 (Edición Planta Piraña): Diseñada para los fans que buscan un toque distintivo, esta versión con estética de planta piraña combina funcionalidad con un diseño único. A un precio más económico de 39,99 euros en la My Nintendo Store, esta cámara promete elevar la experiencia de juego con un estilo inconfundible.

Mandos

El mando Pro 2 de Nintendo Switch tiene un botón específico para abrir GameChat Nintendo

Los mandos son el corazón de la experiencia de juego en las consolas de Nintendo, y con Nintendo Switch 2 adquieren un protagonismo aún mayor gracias a sus innovadoras funciones, diseñadas para ofrecer una jugabilidad más cómoda, inmersiva y versátil. Además de los renovados Joy-Con 2, Nintendo ha presentado una variedad de opciones que enriquecen la experiencia, como el volante para Mario Kart World y el aclamado Mando Pro, cada uno pensado para diferentes estilos de juego.

Joy-Con 2 : Rediseñados para ser más grandes y ergonómicos, los Joy-Con 2 mejoran la comodidad y son ideales para sesiones multijugador, especialmente en entornos familiares. Este pack de dos mandos está disponible por 89,99 euros, permitiendo ampliar el número de jugadores con facilidad.

: Rediseñados para ser más grandes y ergonómicos, los Joy-Con 2 mejoran la comodidad y son ideales para sesiones multijugador, especialmente en entornos familiares. Este pack de dos mandos está disponible por 89,99 euros, permitiendo ampliar el número de jugadores con facilidad. Mando Pro Nintendo Switch 2 : El Mando Pro, uno de los accesorios más queridos de la generación anterior, regresa con una versión optimizada para la Switch 2. Con un diseño robusto y preciso, es perfecto para quienes buscan una experiencia de control premium, disponible también por 89,99 euros.

: El Mando Pro, uno de los accesorios más queridos de la generación anterior, regresa con una versión optimizada para la Switch 2. Con un diseño robusto y preciso, es perfecto para quienes buscan una experiencia de control premium, disponible también por 89,99 euros. Volante Joy-Con 2 : Pensado para los amantes de los juegos de conducción como Mario Kart World, este set de dos volantes transforma los Joy-Con en una experiencia de conducción inmersiva. Su precio accesible de 19,99 euros lo convierte en una opción atractiva para disfrutar al máximo.

: Pensado para los amantes de los juegos de conducción como Mario Kart World, este set de dos volantes transforma los Joy-Con en una experiencia de conducción inmersiva. Su precio accesible de 19,99 euros lo convierte en una opción atractiva para disfrutar al máximo. Soporte de carga para Joy-Con: Para quienes prefieren la sensación de un mando tradicional sin adquirir un Mando Pro, el soporte de carga combina los Joy-Con en un solo controlador con batería extendida, disponible por 34,99 euros.

Para quienes prefieren la sensación de un mando tradicional sin adquirir un Mando Pro, el soporte de carga combina los Joy-Con en un solo controlador con batería extendida, disponible por 34,99 euros. Mando de Nintendo GameCube: Dirigido a los nostálgicos, este mando réplica del clásico de GameCube ofrece una experiencia retro auténtica para los títulos compatibles de la Switch 2. Está disponible en la My Nintendo Store por 69,99 euros.

Tarjetas MicroSD

Esta microSD destaca por su relación calidad-precio SanDisk

Durante la generación de la Nintendo Switch original, las tarjetas MicroSD se convirtieron en un accesorio esencial debido a la limitada capacidad de almacenamiento interno de la consola. Con la llegada de Nintendo Switch 2, que cuenta con un sistema de almacenamiento mejorado, las tarjetas MicroSD siguen siendo una opción altamente recomendable para garantizar espacio suficiente para juegos, aplicaciones y contenido adicional, especialmente para aquellos usuarios que prefieren descargas digitales o planean construir una amplia biblioteca.

Tarjeta de memoria SanDisk (256 GB) : Reconocida por su fiabilidad y rendimiento, la tarjeta MicroSD de SanDisk con 256 GB de capacidad es una elección ideal para los jugadores que buscan calidad garantizada. Compatible con Nintendo Switch 2, esta tarjeta está disponible por 59,99 euros, ofreciendo un equilibrio perfecto entre capacidad y precio para almacenar múltiples títulos y datos de juego.

: Reconocida por su fiabilidad y rendimiento, la tarjeta MicroSD de SanDisk con 256 GB de capacidad es una elección ideal para los jugadores que buscan calidad garantizada. Compatible con Nintendo Switch 2, esta tarjeta está disponible por 59,99 euros, ofreciendo un equilibrio perfecto entre capacidad y precio para almacenar múltiples títulos y datos de juego. Tarjeta de memoria Samsung (256 GB): Samsung, otra marca líder en almacenamiento, presenta su tarjeta MicroSD oficial de 256 GB optimizada para Nintendo Switch 2. Con un rendimiento comparable al de SanDisk, esta opción también tiene un precio de 59,99 euros, proporcionando una alternativa robusta para aquellos que prefieren la tecnología de Samsung y desean evitar problemas de espacio en su consola.

Ambas tarjetas aseguran velocidades de lectura y escritura adecuadas para una experiencia fluida en Nintendo Switch 2, haciendo que la elección entre una u otra dependa más de la preferencia personal por la marca. Con estas opciones, los jugadores pueden expandir fácilmente el almacenamiento de su consola y disfrutar de su catálogo sin preocupaciones.

Fundas

Nueva funda oficial de Nintendo Switch 2 nintendo

La portabilidad de Nintendo Switch 2 es uno de sus mayores atractivos, permitiendo a los jugadores llevar sus aventuras a cualquier lugar. Sin embargo, para garantizar que la consola se mantenga en perfectas condiciones, libre de arañazos o daños durante los desplazamientos, las fundas son un accesorio imprescindible. En la My Nintendo Store, se ofrecen opciones diseñadas específicamente para satisfacer diferentes necesidades, combinando protección, practicidad y estilo. A continuación, presentamos las alternativas disponibles para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu forma de disfrutar de Switch 2.

Funda y protector de pantalla para Nintendo Switch 2 : Ideal para quienes priorizan el modo portátil, esta funda rígida ofrece una protección robusta para la consola sola, perfecta para llevarla en la mano, en una mochila o en un bolso. Incluye un protector de pantalla que añade una capa adicional de seguridad contra rayones, asegurando que la pantalla de Switch 2 permanezca impecable. Con un diseño compacto y funcional, esta opción está disponible por 24,99 euros, siendo una elección práctica y asequible para los jugadores en movimiento.

: Ideal para quienes priorizan el modo portátil, esta funda rígida ofrece una protección robusta para la consola sola, perfecta para llevarla en la mano, en una mochila o en un bolso. Incluye un protector de pantalla que añade una capa adicional de seguridad contra rayones, asegurando que la pantalla de Switch 2 permanezca impecable. Con un diseño compacto y funcional, esta opción está disponible por 24,99 euros, siendo una elección práctica y asequible para los jugadores en movimiento. Funda todo en uno para Nintendo Switch 2: Pensada para aquellos que desean transportar el ecosistema completo de la consola, esta funda ofrece espacio suficiente para el dock, los Joy-Con y otros accesorios, además de la propia Switch 2. Su diseño resistente y bien organizado garantiza que todo esté protegido y ordenado durante los viajes, ya sea para una escapada de fin de semana o para llevar la consola a casa de un amigo. Esta solución integral está disponible en la My Nintendo Store por 79,99 euros, ofreciendo una opción premium para quienes buscan comodidad y protección total.

Ambas fundas están diseñadas con la calidad característica de los accesorios oficiales de Nintendo, asegurando un ajuste perfecto y una durabilidad que protege tu inversión. Ya sea que prefieras la movilidad ligera o llevar todo el equipo contigo, estas opciones te permiten disfrutar de Nintendo Switch 2 sin preocuparte por imprevistos, manteniendo tu consola en óptimas condiciones para cualquier aventura.

Accesorios incluidos al adquirir Nintendo Switch 2: ¿qué viene en la caja?​

Nintendo Switch 2 contará con 5 juegos exclusivos durante el día de su lanzamiento Difoosion

El pack estándar de Nintendo Switch 2 está cuidadosamente diseñado para ofrecer a los jugadores una experiencia completa desde el momento en que abren la caja, proporcionando todos los componentes esenciales para sumergirse en la nueva generación de Nintendo. Ideal tanto para nuevos usuarios como para veteranos de la marca, este paquete reúne la consola y los accesorios clave para disfrutar de su innovador diseño híbrido y sus mejoras técnicas. A continuación, detallamos cada elemento incluido en este pack, destacando su funcionalidad y lo que aporta a la experiencia de juego.

Consola Nintendo Switch 2 : El corazón del pack es la consola híbrida, que cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, un salto significativo respecto a su predecesora. Ofrece retrocompatibilidad con los juegos de la Nintendo Switch original, permitiendo a los usuarios disfrutar de su biblioteca existente. Además, incorpora mejoras de rendimiento, como soporte para resolución 4K en modo dock y 1080p en modo portátil (según el título), una pantalla mejorada para colores más vivos y mayor nitidez, y conectores magnéticos que facilitan el acople de los Joy-Con 2, garantizando una experiencia fluida tanto en casa como en movimiento.

: El corazón del pack es la consola híbrida, que cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, un salto significativo respecto a su predecesora. Ofrece retrocompatibilidad con los juegos de la Nintendo Switch original, permitiendo a los usuarios disfrutar de su biblioteca existente. Además, incorpora mejoras de rendimiento, como soporte para resolución 4K en modo dock y 1080p en modo portátil (según el título), una pantalla mejorada para colores más vivos y mayor nitidez, y conectores magnéticos que facilitan el acople de los Joy-Con 2, garantizando una experiencia fluida tanto en casa como en movimiento. J uego de mandos Joy-Con 2 (izquierdo y derecho) : Los nuevos Joy-Con 2 han sido rediseñados para ofrecer mayor comodidad y funcionalidad. Equipados con conectores magnéticos, estos mandos se acoplan y desacoplan con facilidad, mejorando la experiencia de transición entre modos de juego. Además, son compatibles con controles de movimiento avanzados, ideales para juegos que aprovechan esta tecnología, como los títulos de deportes o aventuras interactivas.

: Los nuevos Joy-Con 2 han sido rediseñados para ofrecer mayor comodidad y funcionalidad. Equipados con conectores magnéticos, estos mandos se acoplan y desacoplan con facilidad, mejorando la experiencia de transición entre modos de juego. Además, son compatibles con controles de movimiento avanzados, ideales para juegos que aprovechan esta tecnología, como los títulos de deportes o aventuras interactivas. Dos correas para Joy-Con 2 : Estas correas aseguran los Joy-Con durante sesiones multijugador o en modo portátil, proporcionando un agarre más seguro y cómodo, especialmente en juegos que requieren movimientos intensos. Son un accesorio práctico para compartir la diversión con amigos o familiares.

: Estas correas aseguran los Joy-Con durante sesiones multijugador o en modo portátil, proporcionando un agarre más seguro y cómodo, especialmente en juegos que requieren movimientos intensos. Son un accesorio práctico para compartir la diversión con amigos o familiares. Base de Nintendo Switch 2 : La base permite conectar la consola al televisor en modo dock, con soporte para salida HDMI de ultra alta velocidad y HDR, lo que garantiza una calidad visual superior en pantallas compatibles. Este componente es esencial para quienes prefieren disfrutar de los juegos en una pantalla grande con resolución hasta 4K.

: La base permite conectar la consola al televisor en modo dock, con soporte para salida HDMI de ultra alta velocidad y HDR, lo que garantiza una calidad visual superior en pantallas compatibles. Este componente es esencial para quienes prefieren disfrutar de los juegos en una pantalla grande con resolución hasta 4K. Soporte para mandos Joy-Con 2 : Este accesorio transforma los Joy-Con en un mando más ergonómico, ideal para sesiones de juego prolongadas. Es una solución perfecta para quienes buscan una experiencia de control más tradicional sin necesidad de adquirir un Mando Pro por separado.

: Este accesorio transforma los Joy-Con en un mando más ergonómico, ideal para sesiones de juego prolongadas. Es una solución perfecta para quienes buscan una experiencia de control más tradicional sin necesidad de adquirir un Mando Pro por separado. Adaptador de corriente de Nintendo Switch 2 : Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades energéticas de la nueva consola, este adaptador asegura un rendimiento óptimo tanto en modo portátil como en modo dock, adaptándose a las mejoras técnicas de la Switch 2.

: Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades energéticas de la nueva consola, este adaptador asegura un rendimiento óptimo tanto en modo portátil como en modo dock, adaptándose a las mejoras técnicas de la Switch 2. Cable HDMI de ultra alta velocidad : Incluido para conectar la consola a televisores compatibles con resoluciones hasta 4K, este cable garantiza una transmisión de imagen fluida y de alta calidad, maximizando el potencial gráfico de la Nintendo Switch 2.

: Incluido para conectar la consola a televisores compatibles con resoluciones hasta 4K, este cable garantiza una transmisión de imagen fluida y de alta calidad, maximizando el potencial gráfico de la Nintendo Switch 2. Folleto de información importante de Nintendo Switch 2: Contiene manuales, guías de configuración y recomendaciones de seguridad, asegurando que los usuarios puedan sacar el máximo partido a su consola desde el primer día.

Con mejoras significativas en almacenamiento, rendimiento y diseño, este paquete es una puerta de entrada ideal a la nueva generación de Nintendo, asegurando que los jugadores puedan disfrutar de sus títulos favoritos, ya sean nuevos lanzamientos o juegos retrocompatibles, sin preocupaciones.

¿Compatibilidad de accesorios entre Nintendo Switch y Nintendo Switch 2?

Ventajas Nintendo Switch 2 Difoosion

Uno de los aspectos que más interesa a los usuarios de Nintendo Switch al considerar la transición a Nintendo Switch 2 es la compatibilidad de los accesorios adquiridos para la consola original. Dado el amplio ecosistema de accesorios desarrollado para la Switch, desde mandos hasta fundas y tarjetas MicroSD, es natural preguntarse qué elementos podrán seguir utilizándose en la nueva generación.

Nintendo Switch 2 introduce los Joy-Con 2, que cuentan con conectores magnéticos y mejoras ergonómicas, lo que supone un cambio significativo respecto a los Joy-Con originales. Según la información oficial, los Joy-Con de la Nintendo Switch original no son compatibles directamente con Switch 2 debido a las diferencias en el sistema de acople magnético y las mejoras en los controles de movimiento. Sin embargo, los Joy-Con originales pueden utilizarse de forma inalámbrica en algunos juegos retrocompatibles, siempre que no requieran las nuevas funcionalidades específicas de los Joy-Con 2.

Por otro lado, el Mando Pro de Nintendo Switch es parcialmente compatible con Switch 2. Los juegos retrocompatibles que no dependan de las nuevas características de la consola, como el soporte para resolución 4K o funciones avanzadas de vibración, podrán utilizarse con el Mando Pro original. Sin embargo, para aprovechar al máximo las capacidades de Switch 2, se recomienda adquirir el Mando Pro de Nintendo Switch 2, diseñado específicamente para esta consola. En cuanto al Mando de Nintendo GameCube, su compatibilidad está limitada a títulos específicos, como en la Switch original, y requiere un adaptador USB compatible, que también puede usarse en Switch 2.

Las fundas diseñadas específicamente para la Nintendo Switch original no son compatibles con Switch 2 debido a las diferencias en las dimensiones y el diseño de la consola. Switch 2 presenta una pantalla más grande y un cuerpo ligeramente modificado, lo que hace que las fundas rígidas o blandas de la Switch original no encajen correctamente. Sin embargo, las fundas universales o bolsos de transporte más amplios pueden seguir siendo útiles para llevar Switch 2 junto con sus accesorios, como el dock o los Joy-Con 2. En cuanto a los protectores de pantalla, estos tampoco son compatibles debido al tamaño mejorado de la pantalla de Switch 2, por lo que se recomienda adquirir un protector específico para la nueva consola, como el incluido en la funda oficial de la My Nintendo Store.

Por su parte, la base de Nintendo Switch 2 incorpora mejoras significativas, como soporte para salida HDMI de ultra alta velocidad y HDR, lo que la hace incompatible con la base de la Switch original. Aunque ambas consolas utilizan un puerto USB-C para la carga, el adaptador de corriente de la Switch original no está optimizado para las demandas energéticas de Switch 2, por lo que no se recomienda su uso para garantizar un rendimiento óptimo. Por otro lado, el cable HDMI de ultra alta velocidad incluido en el pack estándar de Switch 2 es necesario para aprovechar la resolución 4K en modo dock, pero los cables HDMI de alta calidad de la generación anterior pueden funcionar en configuraciones menos exigentes.