4 nuevos juegos gratis que puedes conseguir en Steam por tiempo ilimitado

Steam es actualmente la plataforma de videojuegos más utilizada a nivel mundial, con millones de usuarios activos diarios. Su éxito se debe a la amplia oferta de títulos, su facilidad de uso y las numerosas funcionalidades que proporciona a la comunidad de jugadores. Dentro de su extenso catálogo, que incluye los lanzamientos más recientes del mercado, Steam también alberga una selección destacada de juegos gratuitos de alta calidad. Estos títulos permiten ampliar la biblioteca personal sin coste alguno y ofrecen experiencias completas y entretenidas. A continuación, presentamos cuatro juegos gratuitos que ya están disponibles para descargar y disfrutar en cualquier momento.

Sword of Justice

Sword of Justice está desatando una rebelión contra las builds desfasadas de los RPG. Este revolucionario MMO de mundo abierto desafía la tradición con un apartado visual impresionante y una atmósfera inmersiva y realista que influye profundamente en el mundo del juego. Adéntrate en The Pulsing Martial World y descubre su asombroso atractivo.

FISH³: FIRST CATCH

[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://store.steampowered.com/app/3925720/FISH_FIRST_CATCH/|||FISH³: FIRST CATCH]] es una aventura de pesca a toda velocidad y con un toque surrealista en la que tu barco funciona… ¡con peces! Enfréntate a fases contrarreloj, pesca con doble caña y sesiones de pesca submarina con arpón en un mundo onírico repleto de criaturas acuáticas de lo más extrañas.

DateBoy

Jugar a escondidas con tu consola portátil genérica de los 90 durante una primera cita? ¡Qué vergüenza!DateBoy va precisamente de eso: jugar en una consola retro portátil tipo Ga mientras estás en una CITA. De ahí el nombre: DateBoy. DATE. BOY. ¿Lo pillas? DateBoy.

Solitaire Battle Online

"Solitario" y "Araña" se crean en intensas competiciones. Compite no con una baraja, sino con jugadores de todo el mundo. Tu objetivo no es solo coleccionar solitarios, sino hacerlo más rápido y eficientemente que los demás. Cada partida te acerca a la cima de la clasificación global. Supera a cada oponente y afiánzate entre la élite. Vigila tu posición en la tabla y demuestra que tu habilidad es inigualable. Ábrete camino de novato a leyenda, subiendo de rango. Cada nuevo rango marca tu progreso y te acerca al título de campeón. Sigue ganando para llegar a la cima y hacer historia.