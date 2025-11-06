Steam ofrece un nuevo juego gratis para siempre por tiempo limitado para quienes cumplan una condición

Los videojuegos gratuitos representan un pilar fundamental en la industria del entretenimiento digital, al facilitar que los usuarios amplíen sus bibliotecas sin coste alguno. Steam, la plataforma líder en distribución de videojuegos para PC, destaca por su extenso catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales de alto interés. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam pueden adquirir Super Panda Adventures de forma gratuita hasta el 8 de noviembre de 2025 a las 19:00 (hora peninsular española).

Una vez reclamado, el juego se vinculará de manera permanente a la cuenta del usuario, quedando disponible en cualquier momento, incluso tras el fin de la promoción. Se recomienda proceder con rapidez, ya que a partir del 8 de noviembre Super Panda Adventures volverá a su precio estándar. Esta promoción constituye una ocasión única para enriquecer las colecciones digitales de los jugadores.

Super Panda Adventures, totalmente gratis en Steam a través de Fanatical

En Super Panda Adventures, juegas como el valiente caballero panda Fu, que está a punto de completar su entrenamiento para convertirse en el nuevo guardián de la Princesa. Sin embargo, el mismo día de la gran fiesta de celebración, unos robots no invitados aparecen con la intención de conquistar el planeta y secuestrar a la Princesa en sus naves espaciales. El título combina la jugabilidad de un platformer moderno de estilo Metroidvania con un nuevo sistema de combate por combos y numerosos elementos de aventura. Puedes luchar con una espada, lanzar shuriken o usar habilidades mágicas, combinando estos ataques para obtener puntos de combo que aumentan tu experiencia. Sube de nivel a tu personaje y desbloquea nuevas habilidades y mejoras. Explora dos mundos distintos de forma no lineal, encuentra multitud de objetos ocultos, habla con numerosos personajes, resuelve misiones, descubre artefactos mágicos y, por supuesto, ¡rescata a la Princesa!

Esta acción refleja el compromiso de Steam por proporcionar valor a su comunidad mediante iniciativas que priorizan la accesibilidad y las oportunidades exclusivas. Aprovechar estas ofertas no solo mejora la experiencia de juego, sino que también fortalece la relación entre la plataforma y sus usuarios. Se invita a los jugadores a estar atentos a próximas promociones para seguir incorporando nuevos títulos sin coste.